Defenzivní týmy nám dělají potíže, přiznal sparťan Řepík po porážce

Přitom Pražané na soupeře hned po slavnostním ceremoniálu vlétli. Tlak v prvních minutách byl enormní, v nejtěžších chvílích ale mužstvo z Hané podržel brankář Branislav Konrád.

„Zachytal jim opravdu dobře,“ uznal střelec úvodního gólu Michal Řepík. I přes vedení domácích se Mora oklepala a z nečekaných brejků zasadila několik zásadních ran. „Neměli sice tolik šancí, ale když už, tak je proměňovali. Kdežto my jich měli hromadu a nedali z toho skoro nic.“

Jaký to rozdíl proti nedělní jízdě proti Třinci, který musel celkem dvanáctkrát lovit puk ze své branky. „Třinec hrál otevřeněji, i díky tomu nám to tam padalo,“ srovnává Řepík. „Věděli jsme, že Olomouc bude hodně bránit. A stejně jsme na ně nenašli recept. Obecně nám poslední dobou dělají problémy soupeři vyznávající defenzivní styl hry.“

Olomouc dokázala vsítit nejen dva góly v přesilovce, ale i jeden kousek ve vlastním oslabení. „Byla to moje chyba,“ přiznal obránce Martin Gernát, který nedávno dostal pozvánku do slovenské reprezentace. „Snažil jsem se vypíchnout puk, ale udělal jsem to tak nešťastně, že jsem protivníkovi vlastně nahrál. Poté jsme se snažili, seč jsme mohli, ale strhnout zápas na naši stranu se nám už nepovedlo.“

Střelecky předčila Sparta soupeře poměrem 33:25, přesto se po druhou půlku zápasu spíš už jen trápila. Nepomohla ani famózní kulisa - 14 370 diváků. Tedy téměř o tři stovky více než s Třincem. „Kdybychom z tlaku v první třetině dokázali vytěžit dvě nebo tři branky, hned by se nám hrálo jinak. Ale takto jsme byli pod tlakem, nic nám nevycházelo,“ hledal příčiny Gerhát.

Přitom šancí neměli Pražané zrovna málo, jejich akce ale často končily i tyčkou nebo hokejkou zlomenou ve slibné pozici. „O tom je hokej. Kdo udělá méně chyb a kdo jich víc využije. Dnes večer jsme tahali za kratší konec my, dorážky nám vůbec nevycházely. Z dnešní prohry se musíme poučit a připravit se na nedělní zápas proti Chomutovu.“

„V neděli už budeme muset nějaké body urvat,“ vyhlíží další duel Michal Řepík. „Před reprezentační pauzou je budeme potřebovat. Ale s Chomutovem to bude pravděpodobně podobný zápas, jako dnes proti Olomouci.“

Příčiny neúspěchu mohou Sparťané hledat i v obraně. „Čtyři inkasované góly, to je na nás trochu příliš,“ bilancoval asistent trenéra Moták. „Hlavně jsme ale měli využít naše šance. Bohužel, Olomouc hrála bojovně a urputně, prosazovali jsme se velmi těžko.“