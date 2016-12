Kometa prohrála a klesla. Hradec zničil Pardubice, jejich ztráta roste

Brňané totiž v domácím prostředí podlehli Vítkovicím 1:2 po samostatných nájezdech, zatímco Litvínov s přehledem uspěl na ledě Mladé Boleslavi 6:3.

Pátá zůstává Sparta, která si v Olomouci pohrála s domácími Kohouty a zvítězila naprosto s přehledem 5:1. V závěsu za ní je stále Hradec Králové, jenž ve východočeské bitvě zničil stejným výsledkem konkurenční Pardubice .

Ty z předposledního místa ztrácejí na dalšího soupeř už sedm bodů (před tímto kolem to bylo pět). Dosud dvanáctý Zlín si totiž prohodil pozici s Plzní. Ta sice na Moravě vedla, nakonec však prohrála 1:3.

Třinec - Karlovy Vary 4:2

Karlovy vary se na ledě favorita nečekaně držely. A i když ve 32. minutě inkasovaly po pěkné a pohotové střele Irgla, za 67 vteřin už bylo vyrovnáno. Překvapivý stav vydržel až do času 48:32, kdy střílel od modré Linhart, kotouč se odrazil ke Kaneovi, jenž ho bekhendem uklidil do sítě. Potřetí se prosadil Petružálek, jenž nejprve trefil tyč, aby posléze při druhém pokusu nezaváhal. Třinec však neměl klid až do konce, protože hostující Muellane brzy snížil. Drama odmítl Kane, jenž v čase 58:30 přidal čtvrtý gól.



Branky a nahrávky: 32. Irgl (Jank, Kane), 49. Kane (Linhart, Adamský), 52. J. Petružálek (Marosz, Krajíček), 59. Kane (Irgl, Adamský) - 33. Skuhravý (Dujsík), 53. Mullane (T. Rachůnek, Vachovec). Rozhodčí: Hejduk, Kika - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Třetiny: 0:0, 1:1, 3:1. Diváci: 4091.

Třinec: Hrubec - Hrabal, Linhart, Krajíček, Kania, Jank, M. Doudera - J. Petružálek, Marosz, Hrňa - Irgl, Kane, Adamský - Dravecký, Kreps, Rákos - J. Sýkora, Špirko, Cienciala. Trenéři: Kýhos, Mucha a B. Kopřiva.

Karlovy Vary: Závorka - Dujsík, Harant, Sičák, M. Rohan, Rýgl, T. Dvořák, Benák - Mikulík, Tuominen, T. Rachůnek - V. Tomeček, Gríger, Mullane - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - Flek, Stloukal, D. Kindl. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Zlín - Plzeň 3:1

Pro Plzeň to vypadalo nadějně, protože se v úvodu podařil výpad, jenž přesně zakončil střelou z mezikruží Vondráček. Hosté drželi dlouho, až ve 35. minutě inkasovali, když Šťastný nadvakrát dorazil ránu Matějíčka. Zlín vyrovnání povzbudilo a Vlach o pár minut později výsledek otočil další dorážkou. Když v čase 48:58 potřetí doklepl vyražený kotouč do sítě Kubiš, bylo o vítězi rozhodnuto.



Branka a nahrávky: 35. D. Šťastný (Matějíček, Žižka), 37. Roman Vlach (Kotvan, Marušák), 49. Kubiš (D. Šťastný, Kotvan) - 8. Vondráček (Švarc, Čerešňák). Rozhodčí: Pavlovič, Pražák - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Třetiny: 0:1, 2:0, 1:0. Diváci: 4111.

Zlín: Kašík - Marušák, Kotvan, Matějíček, Žižka, Bořuta, Blaťák, Horák - Bukarts, Honejsek, Říčka - D. Šťastný, Chytil, Kubiš - Okál, Popelka, O. Veselý - Ondráček, Roman Vlach, P. Sedláček. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Plzeň: Machovský - Kadlec, D. Sklenička, Čerešňák, Moravčík, Slovák, Frühauf, Pulpán - Indrák, Kratěna, D. Kubalík - M. Chalupa, Stach, Lev - Vondráček, Koreis, Švarc - Schleiss, Preisinger, Vracovský. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Chomutov - Liberec 0:3

Mistrovský Liberec o svém vítězství rozhodl dvěma slepenými góly ze druhé třetiny. Oba vstřelil produktivní obránce Radim Šimek. Poprvé se prosadil v přesilovce v čase 24:40: Radivojevič mu nahrál z rohu na modrou a brankář Král na jeho bombu neviděl. Podruhé zvedl ruce nad hlavu za minutu a čtyřicet vteřin, kdy dostal pak mezi obránce a sám proti gólmanovi nezaváhal. Procpal mu puk mezi betony. Bílí Tygři si už ve zbytku zápasu své vedení zkušeně pohlídali a ještě ho zvýraznili.



Branky a nahrávky: 25. Šimek (Radivojevič, P. Jelínek), 27. Šimek (L. Krenželok, Martin Procházka), 58. Bartovič (Radivojevič, J. Stránský). Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Rozlílek, Špůr. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Třetiny: 0:0, 0:2, 0:1. Diváci: 4398.

Chomutov: T. Král - Flemming, Dlapa, Valach, Skinner, Rutta, J. Mrázek - Vondrka, Huml, Tomica - Kämpf, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Raška, Poletín - Skokan, Šťovíček, Slavíček. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Liberec: Will - Šimek, Jánošík, Pyrochta, Derner, Mojžíš, Havlín - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Svačina, J. Mikyska, Radivojevič - J. Stránský, Bližňák, Bartovič - M. Procházka, Vantuch, J. Vlach - A. Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Hradec Králové - Pardubice 5:1

Jako první se ve východočeské bitvě trefil pardubický Rolinek, jenž využil přesilovku. Jenže po změně stran se domácím povedl skóre během 75 vteřin otočit. Nejprve našel Dragoun od mantinelu ve výhodné pozici Köhlera, jenž vyrovnal, a pak využil přesilovku Jarůšek. Když v polovině utkání zasadil Pardubicím třetí ránu Knotek, bylo hotovo. Ještě ve druhé části měl dvě velké šance veterán Bednář. Ve třetí třetině sice hostující Nahodil trefil v přesilovce břevno, ale obrat se nekonal. Naopak výsledek pečetil Newton po přečíslení tří na jednoho a Kukumberg trefou při power-play.



Branky a nahrávky: 22. Köhler (Dragoun), 23. Jarůšek (Štajnoch, Šimánek), 31. T. Knotek (Bednář), 51. Newton (Köhler, Kukumberg), 60. Kukumberg (Šimánek) - 14. Rolinek (Redenbach, Schaus). Rozhodčí: Hodek, Souček - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Třetiny: 0:1, 3:0, 2:0. Diváci: 6890 (vyprodáno).

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Čáp - Červený, Džerinš, Šimánek - Bednář, Kukumberg, Köhler - Jarůšek, Dragoun, Picard - Pavlík, T. Knotek, Dej. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Pardubice: M. Růžička - L. Havlík, Schaus, Leduc, Nedbal, Ščotka, Ovčačík, od 21. navíc Bokroš - P. Sýkora, D. Tomášek, Hubáček - Klimenta, Nahodil, Rolinek - Mallet, Redenbach, Johnson - Panna, T. Kaut, M. Beran. Trenéři: P. Rohlík, V. Martinec a Mikeska.

Mladá Boleslav - Litvínov 3:6

Litvínovu se povedl vstup do zápasu. Nejprve skóroval Jurčík hbitě provedenou kličkou po breku, a pak zpracoval přihrávku na hranici levého kruhu Lukeš a z první zamířil přesně do horního růžku branky. Gólman Lukáš se poroučel, ale jeho náhradník Halász inkasoval ještě v první třetině, kdy ho zaskočila tečovaná střela Hübla. Bylo rozhodnuto. A byť v polovině utkání snížil Musil po sólové akci, za dvě a půl minuty vrátil hostům luxusní skóre znovu Lukeš.



Branky a nahrávky: 33. Musil, 35. Orsava (Žejdl), 48. Musil - 4. Jurčík (Strnad), 4. Lukeš (Gerhát, V. Hübl), 15. V. Hübl (Gerhát, Gula), 35. Lukeš (Kubát), 42. Válek (Jánský, F. Pavlík), 59. M. Hanzl (R. Hanzl). Rozhodčí: Polák, Bejček - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 7:10. Využití: 1:1. Třetiny: 0:3, 1:2, 1:2. Diváci: 2658.

Mladá Boleslav: Lukáš (4. Halász) - T. Voráček, Štich, Jan Hanzlík, Stříteský, Trončinský, Holub, Kučný - Pospíšil, Musil, Lenc - M. Látal, Urban, Klepiš - Orsava, Vampola, Žejdl - Fronk, Jonák, L. Pabiška. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

Litvínov: Janus - Kubát, Gula, Z. Sklenička, Sörvik, F. Pavlík, K. Pilař - Lukeš, V. Hübl, Gerhát - M. Hořava, R. Hanzl, M. Hanzl - Trávníček, Šimeček, Jánský - Jurčík, Válek, Strnad. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Olomouc - Sparta 1:5

Olomouc si proti Pražanům ani neškrtla. Poprvé inkasovala v čase 12:07, kdy domácí Vyrůbalík místo vyhození nahrál Netíkovi, který kotouč posunul na volného Formana, jenž zamířil do šibenice. Po změně stran Sparta rozhodla - přidala totiž další čtyři góly. První hned v úvodu třetiny Klimek přesnou střelou na vyrážečku gólmana a chvíli po něm veterán Hlinka v přesilovce šikovnou tečí. Definitivní k.o. dal Hanákům Mikuš ranou do horního rohu. Domácí už jen výsledek kosmeticky upravili.



Branky a nahrávky: 49. Laš (J. Mikúš, Vyrůbalík) - 13. Forman (Netík), 23. Klimek (P. Vrána, Švrček), 24. J. Hlinka (P. Vrána, Mikuš), 31. Mikuš, 34. A. Kudrna (Uher, Piskáček). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Třetiny: 0:1, 0:4, 1:0. Diváci: 4556.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, Houdek, Matai, Staněk - Skladaný, J. Knotek, Laš - T. Mikúš, J. Mikúš, Holec - Eberle, Ostřížek, Strapáč - Rác, Herman, Burian. Trenéři: Venera a Tomajko.

Sparta: Pöpperle - Piskáček, Mikuš, Švrček, Eminger, Gernát, Nedomlel, Barinka - Klimek, P. Vrána, J. Hlinka - A. Kudrna, Cingel, Uher - Forman, Pech, Kumstát - Netík, Ihnacak, Černoch. Trenéři: Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

Kometa - Vítkovice 1:2N

V Brně to byla urputná bitva a dlouho to vypadalo, že se diváci nedočkají gólu. Ten první totiž padl až v čase 53:20 a k nelibosti domácích fandů do sítě Komety. To po pravém křídle ujel Tomi a nekompromisní ranou propálil gólmana Vejmelku mezi betony. Alespoň bod pro Brno zařídil Erat, který obral o puk váhajícího Stastného a skóroval minutu a půl před koncem. V nájezdech se jako jediný prosadil vítkovický Olesz bekhendovým blafákem ve třetí sérii.