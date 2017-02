Boleslavský Hyka po výhře nad Vítkovicemi: Gól jsem dal pro kustoda

Výhra 3:0 ji na desáté příčce udržela, ale jen o bod za ní je Zlín a tři body pozadu Olomouc, která má navíc zápas k dobru. „Dneska jsme ukázali, že jsme silný tým. Výborně nám zachytal brankář. Věřím, že se do té desítky dostaneme,“ řekl po utkání Tomáš Hyka.

Pětkrát za zápas jste vypálil na soupeřovu branku a jednou z toho byl gól. Jak ta situace vypadala z vašeho pohledu?

Ve vlastním pásmu jsme se dostali k puku a dokázali ho vyhodit. U mantinelu si ho dobře našel Pavel Musil, od prken ho předal Radanu Lencovi a ten hned mně. Bylo to rychlé a povedlo se mi nadvakrát skórovat. Po první střele se to ke mně naštěstí znovu odrazilo.

Závěr extraligy 46. kolo: Plzeň – Boleslav 15. 2.

47. kolo: Boleslav – Vary 17. 2.

48. kolo: Pardubice – MB 19. 2.

49. kolo: Boleslav – Sparta 24. 2.

50. kolo: Chomutov – MB 26. 2.

51. kolo: Boleslav – Třinec 28. 2.

52. kolo: Liberec – Boleslav 3. 3.



Je symbolické, že se pod tu branku podepsala celá vaše útočná trojka, která se stále více prosazuje. V čem je vaše kouzlo?

Víme o sobě, nastupujeme spolu už třetím rokem, souhra je znát. Pavel Musil je skvělý centr, myslí mu to. Radan Lenc je skvělý i směrem dozadu. Dohromady je to super, vyhovíme si, jsou tam i fórky.

Třeba?

Třeba před zápasem mi řekl náš kustod, že pro něj musím dát gól. Takže jsem rád, že se mi to podařilo splnit (úsměv).

Mohl jste o centra Musila přijít. Co jste říkal na hrubý zákrok loktem, kterým ho napadl hostující obránce Baranka?

Tohle nechci moc komentovat. Ať se na mě nezlobí, bylo to za hranou. Myslím, že tam ještě přijde dodatečný trest.

Po loňské skvělé sezoně a historickém semifinále letos Boleslav bojuje o to, aby nespadla do play-out. Jak vidíte závěr základní části?

V posledních kolech jsme se zlepšili, uhráli jsme nějaké body a já věřím, že se nám ještě vyprázdní marodka a budeme ve vzestupu pokračovat. Když se v desítce udržíme a postoupíme do předkola, tak už se pak může stát cokoliv. Do play-out se určitě nikomu nechce.