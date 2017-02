Není to ono, říká budějovický brankář Bláha o svých výkonech

„Chytal jsem minulý týden ve Frýdku-Místku, ale tam jsem zápas při prohře 0:5 nedochytal. Doma jsem teď nastoupil poprvé od návratu z Benátek a zase jsme prohráli, takže to není moc dobré,“ posteskl si nejstarší z trojice hokejových gólmanů.

V první třetině Bláha domácí podržel. Do osmé minuty na něj Prostějovští vystřelili pětkrát a jejich největší šanci domácí brankář zlikvidoval v 16. minutě, kdy skoro do prázdné brány pálil Matouš Venkrbec. Na poslední chvíli Bláha pohotově vytasil pravý beton. Muž v masce zaváhal až ke konci druhé třetiny, kdy nepříliš těžkou střelou hosté vyrovnali na 2:2. Puk od Ondřeje Fialy prolétl Bláhovi nad lapačkou.

„Na zápas jsem se hodně těšil, chtěl jsem si ho před našimi diváky užít. Ani jsem nebyl moc nervózní, spíš jsem byl plný očekávání,“ řekl brankář Motoru tichým hlasem.

Trenéři Antonín Stavjaňa s Martinem Štrbou na podzim loňského roku začali v bráně dávat víc příležitostí dvojici Petr Kváča a David Gába. Ondřej Bláha pak hostoval v Benátkách nad Jizerou, a dokonce se dvakrát postavil i do brány extraligových Bílých Tygrů Liberec, kde ani jednou neinkasoval.

Jak se daří brankářům Motoru v roce 2017 Petr Kváča

8 zápasů; 5 výher; 11 gólů

8 zápasů; 5 výher; 11 gólů David Gába

2 zápasy; 1 výhra; 3 góly

2 zápasy; 1 výhra; 3 góly Ondřej Bláha

2 zápasy; 0 výher; 6 gólů Pozn.: Ve Frýdku-Místku odchytal Bláha 26 minut a dostal 3 góly, zbytek utkání dochytal Kváča a obdržel 2 góly.



Ale návrat do mateřských Českých Budějovic se Bláhovi moc nevydařil. Nastoupil ke dvěma utkáním, ve kterých dostal šest gólů, navíc jednou ho střídal Kváča. „Situaci s hostováním jsem se snažil vnímat pozitivně. Říkal jsem si, že se něco nového naučím, abych to pak uplatnil, až se vrátím zpátky do Motoru. Bohužel to zatím není ono,“ přiznal sebekriticky. „Ale důležitá fáze sezony nás ještě čeká. My jsme jeden tým, který má jeden cíl, na výkonech jednotlivců až tak nezáleží,“ dodal Bláha.

Aktuálně má nejlepší formu ze všech třech brankářů ten nejmladší – 19letý Petr Kváča. Tomu dali trenéři na středu volno.

„Chtěli jsme, aby si Petr odpočinul hlavně po psychické stránce, a také jsme potřebovali, aby se Ondřej rozchytal. Proto tu máme tři gólmany,“ vysvětloval Antonín Stavjaňa. „Domácí zápasy bývají pro naše brankáře složité, protože nejsou pod soustavným tlakem od soupeře tak, jak to bývá povětšinou při venkovních utkáních. V Budvar aréně jsou to tak pro hráče v bráně zejména psychicky náročná utkání,“ zmínil kouč.

V sobotu nastoupí hokejisté Motoru opět doma, tentokrát proti Litoměřicím. Utkání začne v 17 hodin.