Červenka: Je dobře, že góly dávají i beci. Všichni jsou výborní

Bylo těžké prosadit se proti zatáhnutému soupeři?

Těžko říct, já se cítil líp než proti Kanadě, i když to byl druhý zápas ve dvou dnech. Při vší úctě k Bělorusku byla ale síla soupeře jiná. Důležité bylo, že jsme začali dobře a vyhráli první třetinu 2:0. Přesně to jsme chtěli.

Bělorusové hráli ostře, bylo potřeba si hlídat, odkud přijde rána?

Je pravda, že se snažili hrát agresivně. Náš cíl byl hrát s pukem, ne nahoru dolů. Ale také jsme si chtěli počkat a dostat se do brejků, což se nám občas povedlo.

Byl rozhodující váš gól na 3:1?

Padl pár minut před koncem třetiny, takže to pro psychiku bylo důležité. Šli jsme do kabiny s dvoubrankovým vedením a ve třetí třetině jsme si zápas pohlídali a přidali další trefy.

Chvíli se zdálo, že jste při svém gólu prováhal vhodný okamžik pro zakončení. Chtěl jste si počkat na pohyb gólmana?

Jak se to vezme, protože mi sjel puk z čepele. Navíc jsem cítil, že mám za sebou beka. Kdybych střílel z voleje, tak by to nebylo ono. Chtěl jsem si to zpracovat, pak jsem viděl, že gólman leží a snažil se trefit skoro prázdnou bránu.

Je povzbuzení, že jste dali šest gólů, když jste se proti Kanadě v koncovce trápili?

Je potřeba vnímat, že soupeř byl tentokrát jiný. A i když jsme v pátek šance měli, tak nás Kanada nepouštěla do přečíslení a nedělala takové chyby. Navíc hrála víc s pukem. I tak je ale šest gólů dobrých pro sebevědomí.

Je pozitivní, že tři góly vstřelili obránci?

Určitě to dobře je. Snad jim to vydrží a budou v tom pokračovat. Máme výborné beky, spousta z nich umí vystřelit a dávat góly. Možná skoro všichni.