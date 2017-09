Další budějovický pokus o extraligu. Pátá cesta za snem začíná

ZÁPISNÍK: Rozžhavený Motor Na následujících osm měsíců se třicítka mužů v hokejových dresech a helmách promění v hlavní postavy Budějovic. Bude se o nich mluvit doma, na ulici, v práci i hospodě, psát v novinách či na internetu. Jednou budou milováni, podruhé zatracováni, aby jim bylo znovu odpuštěno a fanoušci je vynášeli do nebes. Až ve středu poprvé Motor nastoupí v novém ročníku první ligy, dotkne se to v Budějovicích i těch, co hokej nesledují. Okolo páté hodiny odpolední bude v určité dny více aut v ulicích, hůř se v centru bude parkovat. Po městě uvidíte spěchat příznivce v dresech, aby mohli v Budvar aréně sledovat, jak se „našim“ vede. Od začátku budou hráči pod tlakem. Motor totiž musí každý zápas vyhrát, v základní části téměř vždy bude favoritem. V play-off si může dovolit porážku, ale už ne doma. A pak snad přijde na řadu baráž o extraligu. Fanoušci už dopředu budou tipovat, kdo by do ní mohl spadnout. Kdo „nám“ bude nejvíc vyhovovat, jaký klub má finanční potíže a kdo naopak zaručeně extraligu udrží. V baráži – pokud se tam „my“ dostaneme – přijdou těžší zápasy. Motor (možná) začne méně vyhrávat a třeba jako letos na jaře do extraligy nakonec nepostoupí. Zklamání bude obrovské. Anebo ne! Hokejisté uspějí v baráži, naskákají do kašny, fanoušci budou troubit v autech až do rána. A není ten výsledek vlastně jedno? Fanoušky bude Motor tři čtvrtě roku bavit. A to není málo. Jiří Kratochvíl