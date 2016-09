První porážka. Budějovičtí ztratili slibně rozjetý duel na Slavii

„Zejména ve druhé třetině jsme zápas kontrolovali. Nakonec jsme si ho nepovedeným oslabením a individuálními chybami prohráli. Byli jsme blízko třem bodům a nemáme nic,“ hodnotil útočník Josef Straka.

K sobě však kritický být nemusí. V utkání zařídil dvě branky a mohl přidat i tu rozdílovou na 4:2. „Bohužel mi to zatím nelepí. Je začátek sezony, snad to bude v dalších zápasech lepší,“ říká Straka.

Vstup do utkání byl z obou stran velmi nervózní. Po Robově úniku, kdy se řítil sám na Hyláka, a střele slávisty Dragouna, která orazítkovala tyč Bláhovy branky, desetiminutové oťukávání utnul prvním gólem domácí Kverka.

„Není se čemu divit. Oba týmy patří mezi největší favority první ligy a je jasné, že v utkání šlo o důležité body,“ uvedl českobudějovický trenér Antonín Stavjaňa.

Pozitiva mohou Jihočeši hledat zejména v druhé třetině. Zásluhou Straky a Pajiče přidali tři branky a Slavii dovolili pouze zkorigování na 2:3. „Vytvořili jsme si převahu nejenom díky vstřeleným gólům, ale také slibným pozicím, které jsme však nedokázali proměnit,“ poznamenal Stavjaňa.

Zároveň přiznal, že právě prostřední perioda byla ta rozhodující. „Byla škoda, že jsme neodskočili do většího vedení. Ve třetí třetině se soupeř zlepšil a utkání zvládl i díky našim vyloučením dovést do vítězného konce.“

Pro 53letého kouče to byla první zkušenost s druhou nejvyšší soutěží. A bezprostředně po své premiéře si troufl porovnávat se slovenskou extraligou, kde v minulém roce získal s Košicemi titul.

„Oboustranně se výborně bruslilo. Jsou tam samozřejmě technické a taktické chyby, ale středeční zápas měl kvalitní parametry,“ řekl. „Některé týmy na Slovensku hrály defenzivně, takže se to dalo překonat pouze dobrým bruslením,“ připomněl své předchozí angažmá.

Je pravdou, že slovenská extraliga nenabízí tolik vyrovnaných utkání jako ta česká. Ale něco podobného čeká Stavjaňu i na lavičce Motoru v první lize. O dvě místa v extraligové baráži se podle zkušeného trenéra rozhodne mezi čtyřmi týmy.

„Troufnu si říct, že nás čekají ještě těžší zápasy než byl ten se Slavií. Kromě Budějovic, Slavie a Kladna se přidá určitě ještě čtvrtý tým,“ uvedl Stavjaňa s tím, že každoročně se v lize objeví překvapení.

Své první ligové utkání v dresu Motoru odehrály hned čtyři letní posily a 16letý junior Tomáš Vochozka. „Nerad používám slovo posily. Jsou to noví hráči, každý z nich by díky změně klubu měl získat novou motivaci. Mělo by ho to oživit nebo nabudit k dobrým výkonům,“ vysvětlil Stavjaňa.

Českobudějovičtí příznivci se nejvíce těšili na kanadského útočníka Angela Esposita. Ten však trenéra svým výkonem příliš nepřesvědčil. „Čekali jsme od něj víc. I v průběhu hry bylo vidět, že není ve své kůži. Později jsme stáhli sestavu na tři formace a hrálo se bez něj.“

Naopak spokojený byl s výkonem slovinského reprezentanta Žigy Pavlina nebo útočníka Jakuba Babky, který se připojil do elitní formace k Strakovi s Heřmanem.

„V průběhu utkání se tam střídal Babka a Chovan. Těch alternativ je více. Pokud v útoku bude přetlak, pustíme je v průběhu sezony do Tábora. V tento moment tam nikoho pouštět nebudeme,“ vyvrátil Stavjaňa pochybnosti o odchodech Jakuba Babky a Davida Kuchejdy do třetiligového Tábora.

Další utkání sehrají českobudějovičtí hokejisté až v pondělí v Třebíči. O dva dny později se poprvé v ligové sezoně představí v domácí Budvar areně. „Vždycky, když se prohraje, je nejlepší mít co nejdříve další zápas,“ podotkl Stavjaňa.