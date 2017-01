Hokejová dvacítka Kanadě srdnatě vzdorovala, na senzaci však nedosáhla

Ač v roli jasných outsiderů, Češi se domácího výběru nezalekli. Ve zdaleka ne vyprodaném montrealském Centre Bell do zápasu vstoupili zodpovědně a opatrně.

Kanada se proti poctivě bránícím svěřencům trenéra Jakuba Petra jen těžko prosazovala, a když už defenziva přeci jen povolila, zažehnal nebezpečí připravený Jakub Škarek, který v klíčovém utkání dostal přednost v brance.

S přehledem ubránili Češi také přesilovou hru Kanady a následovala odměna: po šťastném odrazu od hlavního rozhodčího se ke střele do odkryté branky dostal David Kaše a ze snadné pozice otevřel skóre. Těsné vedení si tým přenesl i do druhého dějství.

Dále čtěte: Hlavní je, že se na sebe můžeme podívat do zrcadla, říká Kaše

To už ovšem patřilo Kanadě. Hronkovo vyloučení sice domácí ještě nevyužili, ale ve 24. minutě vyrovnal Blake Spears. Od té chvíle se favorit nadechl k drtivému tlaku a Škarek měl plné ruce práce - po ráně Nicolase Roye mu dokonce pomohlo břevno.

Jen dvě vteřiny nato už ale Češi inkasovali, když po vyhraném buly bleskově pálil Mitchell Stephens. Kanada dokonale využila špatného rozestavení hráčů.

Že by to dvacítka zabalila? Vůbec ne! Jen o chvíli později totiž vyrovnal po úniku Tomáš Šoustal. Byla to první střela českého týmu ve druhé třetině a ve 29. minutě celkově pátá v zápase.

I proto nepřekvapilo, že si Kanada vzala své vedení brzy zpět: aktivní Stephnes sice ještě trefil tyč, obránce Chabot však po dalším neskutečném tlaku pálil o pár vteřin později přesně.

Ve třetí třetině tak tým kolem kapitána Filipa Hronka čekal přetěžký úkol. Tím spíš když se po třech minutách trefil Julien Gauthier. Šimon Stránský sice opět snížil na rozdíl jediné branky, Kanadě ale trvalo jen 43 vteřin, než zásluhou Gauthiera opět odskočila.

Mladí Kanaďané hráli díky znovuzískanému vedení v pohodě a český tým do větších šancí nepouštěli. Naopak Jakub Škarek musel vytáhnout několik skvělých zákroků, aby udržel Čechy ve hře. V závěru už se dvacítka na nápor nezmohla a po prohře 3:5 na turnaji končí.

Dál tak trvá čekání na medaili, na níž Češi dosáhli naposledy v roce 2005, kdy získali bronz. Od té doby nedokázali postoupit do semifinále. V něm se Kanada utká se Švédskem, druhou dvojici tvoří USA a Rusko.

Kanada - Česko 5:3

Branky a nahrávky: 24. Speers (Stephens, Joseph), 28. Stephens (Cirelli), 34. Chabot (Stephens, Cirelli), 44. Gauthier (Roy, Clague), 47. Gauthier (Clague, Chabot) - 17. D. Kaše (Hronek, A. Musil), 29. Šoustal, 46. Š. Stránský (Nečas, Zbořil). Rozhodčí: Kubuš (SR), Linde - Dahmen (oba Švéd.), Fluri (Švýc.). Vyloučení: 2:4. Bez využití. Třetiny: 0:1, 3:1, 2:1. Diváci: 10.215.

Kanada: Ingram - Clague, Chabot, Juulsen, Bean, Fabbro, Lauzon - Speers, Strome, Jost - Gauthier, Roy, Dubois - Raddysh, Barzal, Joseph - Stephens, Cirelli, Dubé - McLeod. Trenér: Dominique Ducharme.

Česko: Škarek - Kalina, Hronek, Hrdinka, Zbořil, D. Krenželok, Vála, Budík - A. Musil, Špaček, D. Kaše - Koblížek, F. Chlapík, Jašek - Š. Stránský, Nečas, Kurovský - Suchý, Šoustal, K. Reichel. Trenéři: Jakub Petr, Jiří Dopita a Petr Svoboda.