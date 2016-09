Neuvirth, nebo Mrázek? Hokejisty čeká duel, který otázku vyřeší

A tak během dnešní generálky proti Týmu Severní Ameriky (21.30, ČT sport) udělá Jandač i jeden neobvyklý tah. Po prvních 30 minutách povolá na střídačku Michala Neuvirtha a druhou půli svěří Petru Mrázkovi. A až po zápase prý bude mít definitivně jasno. „Vítám to. Máme ještě šanci si 30 minut zachytat. Každý start navíc je dobrý a my musíme být připraveni na turnaj,“ řekl Neuvirth.

Dobrou zprávou je, že zodpovězení tradičně sledované otázky se neprotahuje kvůli pochybné formě obou mužů v masce, ale protože je to přesně naopak. Zprvu indicie mířily k tomu, že přednost dostane Mrázek. Jenže Neuvirth ve svém testu uspěl, a bylo by tak od Jandače zbrklé a netaktické vsadit hned na jednoho. Naopak rozdělit jim dnešní zápas na polovinu má i jeden praktický důvod.

Při vší úctě k zápasům proti Rusku totiž až dnešek na úzkém kluzišti a proti týmu, kde je pět jedniček draftu NHL z posledních šesti let (Nugent-Hopkins, MacKinnon, Ekblad, McDavid, Matthews), bude tou opravdovou zátěžovou zkouškou. Pro ofenzivu, kritizovanou obranu i gólmany. „Budou to cpát do branky. Žádné nahrávky jako Rusáci, kteří si to chtěli dát až do prázdné. Tihle kluci, jakmile mají puk na modré čáře, tak všechno střílí na dorážky,“ ví Michal Neuvirth.

Voráček chválí český tým

A i Jakub Voráček, ofenzivní lídr týmu, o soupeři řekne: „Ten jejich tým je na All-star. Musíme s nimi bruslit, chytnout začátek.“ Čili nebýt jako Výběr Evropy, který po deseti minutách přípravy prohrával 0:4.

Mimochodem, právě evropský slepenec z hráčů, jejichž země na Světový pohár nedostaly pozvánku, je na turnaji největším outsiderem. Uznávaný analytik Scott Cullen z kanadského TSN ho zařadil do svého žebříčku na osmé, poslední místo a napsal: „Obrana kromě Švýcara Josiho a Slováka Cháry má velké díry. A to je pravděpodobně to, co způsobí zkázu.“

Ačkoliv je tento výběr vedle Kanady (ta je v žebříčku první) a USA (4.) jedním z českých soupeřů ve skupině, není proč jásat. Češi jsou předposlední a Cullen tvrdí: „Lze vzpomínat na předchozí generace, kdy Češi patřili mezi nejlepší týmy na mezinárodní scéně. Ale tahle sestava to nesplňuje. Od té doby, co celek opustili Jaromír Jágr, David Krejčí a Jiří Hudler, to s ním jde z kopce. A obrana zdaleka není na úrovni ostatních.“

Jakub Voráček se u těch slov jen usměje. Tradičně odvětí, že hokej se pořád hraje 5 na 5, a přidá zajímavý poznatek. Ač zažil zlaté mistrovství v Německu pod trenérem Růžičkou i třeba výtečný bratislavský šampionát s Hadamczikem, o současném dění v reprezentaci tvrdí: „Má to úroveň, jakou jsem nikdy v nároďáku nezažil. Všechno je na vysoké úrovni.“ A o svých spoluhráčích přidá: „Je to nejlepší parta, jakou jsem v nároďáku měl.“

Nezní to jako naučené fráze. Tým skutečně funguje profesionálněji, a byť třeba dnešní zápas je jen přípravou, i tak ještě v úterý odpoledne dostali hráči 20minutovou „nalévárnu“ od skauta Jiřího Fischera.

Ten jednotlivé soky bedlivě sleduje, během pátku a neděle viděl naživo tři zápasy – v Columbusu, Montrealu a Ottawě. Od pondělí je ale s týmem v Pittsburghu. Snad i jeho poznatky (nejen) dnes pomohou.