Divoké léto je pryč. Jánošík Vondrka teď zařídil pro Chomutov snový start

Právě on dal v létě výpověď, protože klub mu neposlal jednu výplatu ani prémie za play-off, ve kterém se Piráti probili až do historického semifinále. Chomutov dlužil všem hráčům a jen tak tak závazky vygumoval, jinak mu hrozila ztráta extraligové licence. „Ale to jsme si nepřipouštěli,“ nebál se generální ředitel Karel Adamík.

Finanční kejkle mužstvo nerozložily. Spíš i díky Vondrkovi, který se za spoluhráče postavil, se ještě víc stmelilo. „Vedení dodrželo, co slíbilo, a všichni se uklidnili,“ líčil Vondrka. „Já věděl, že to handlování na nás nebude mít vliv. Myslím, že kluci byli rádi, když jsem přišel zpátky do kabiny. Hodili to za hlavu a jelo se ve stejných kolejích.“

Ve stejných, tedy semifinálových kolejích. A to navzdory tomu, že Chicago odloudilo Pirátům do NHL hvězdy Ruttu a Kämpfa. „Říkali jsme si, že musíme hrát tak, jak se končilo v minulé sezoně. Obětavě, od nás jednoduše, co nejmíň oslabení, padat do střel, v útoku si s pukem nehrát, ale hlavně střílet,“ vyjmenoval útočník Roman Chlouba styl, který razí trenér Růžička.

Už před sezonou kouč avizoval týmové a bojovné pojetí, jaké je mu vlastní: „Musíme sklopit uši a hrát hokej, který chceme předvádět. Když nepolezeme po čtyřech, nebudeme důrazní a hrát jednoduše, můžeme mít problémy.“

Zatím Piráti potíže nemají, spolu s Libercem dostali nejmíň gólů (4) a vládnou přesilovkám. Přemohli Olomouc a zvládli i venku Boleslav a Pardubice.

„Musíme udržet emoce a vymést si z hlav, že nemůžeme prohrát. Může se to rychle otočit a můžeme prohrávat jeden zápas za druhým. Je na nás starších, abychom to ukočírovali,“ ví Vondrka.

Příkladem budiž poslední utkání v pardubické aréně. „Z naší strany šílené utkání, holomajzna, ne úplně koukatelné. V některých pasážích jsme hráli dobře, v jiných hrozně. Pominu-li výsledek, zápas nebyl až tak povedený,“ tvrdil 35letý útočník. Právě Vondrka je klíčovým mužem, měl prsty v šesti z deseti gólů Chomutova. Čtyři připravil spoluhráčům, dva sám dal.

„Ale bez brankáře Laca bychom nebyli nic. Ani letos, ani loni. Má neskutečnou fazonu a je i super kluk do kabiny,“ velebí slovenského gólmana. A nejen jeho. V elitní lajně s mazáky Humlem a Tomicou si užívá. „Byli jedním z důvodů, proč jsem tady chtěl zůstat. S kluky si rozumím na ledě i v životě, chybělo by mi to.“

Ne, Vondrka výpovědí nedával najevo zaječí úmysly. Byly mnohem čistší. „Jsem takový Jánošík. To samé jsem udělal ve Slovanu Bratislava, tam mě to stálo hlavu. Výpověď jsem podal nejen za sebe, ale za všechny kluky.“

Dobrý tah, ukazuje se po snovém startu.