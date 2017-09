Květoň zničil Spartu hattrickem. Super výkon, těší střelce Vítkovic

„Výsledek vypadá dost krutě, ale Sparta kvalitu má. Hráli jsme to, co jsme chtěli, co jsme si řekli, trenéři nás takticky připravili. Byl to super výkon od všech kluků,“ vyprávěl David Květoň a v ruce držel pádlo, které ve Vítkovicích dostává nejlepší hráč zápasu.

Co to pádlo symbolizuje?

Ani nevím. Byli jsme v létě na raftech, tak to má asi nějakou spojitost.

Je přímo ze Slovenska?

Jako, že bychom to ukradli? To ne (směje se).

Vaše první pětka dala čtyři góly. Takže vám utkání sedlo?

Neřekl bych, že sedlo jenom nám. Celý tým hrál dobře odzadu od brankáře Bartošáka. My jsme si pohybem a našim systémem vytvářeli šance a dneska je proměňovali.

A vy jste se probil k hattricku...

Využil jsem šance, kterých mívám docela dost. Při prvním gólu jsem měl napadat obránce Sparty. Ten se mnou asi nepočítal, takže jsme mu vzal puk a zasunul ho gólmanovi mezi nohy.

Druhou branku jste přidal za 78 vteřin v přesilovce.

To jsem nic nevymýšlel. Rasty Dej mi to pěkně hodil mezi kruhy a rychle jsem vystřelil. Při třetím gólu jsme se s Ondrou Romanem vyměnili ve středím pásmu, on mě pěkně uvolnil. Nějak jsem proskočil beka a ten mě ještě zezadu hákoval. To byl šťastný gól, střílel jsme už z nouze.

Když to přeženu, nepomohlo vám to hákování?

To bych neřekl (směje se). Ani jsem nemířil, jen jsem puk poslal na branku a možná gólmana překvapilo, že to byla taková špinavá střela.

Hattrick jste mohl dát už na konci druhé třetiny, ale to si puk před vámi srazil do branky Pech, že?

Věděl jsem hned, že si tam ten jejich hráč puk nešťastně hodil sám, když mi Ondra Roman nahrával. Ale to se někdy stane.

Nebezpeční jste byli i v oslabení. Byl to hokej, jaký chcete hrát?

Ano, ale musíme zůstat pokorní a hlídat, abychom nepodlehli nějakému uspokojení. Chci poděkovat všem spoluhráčům, protože to byl opravdu týmový a kvalitní výkon.