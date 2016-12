Proč hokejoví junioři zaostávají? Chybí kvalita, říká expert Hosták

Junioři po slibném začátku na turnaji odpadli se soupeři, které by měli porážet. Nestačili na Švýcarsko a na Dány a před posledním duelem se suverénním Švédskem téměř ztratili naději, že se ve vyřazovacích bojích vyhnou týmům jako Kanada, USA nebo Rusko.

Ukazuje se, že hokejová mládež v Česku žádný výrazný posun nezaznamenala. Je to stejné jako v předchozích dvanácti letech, kdy národní tým nepřelezl přes čtvrtfinále.

Martin Hosták

„Chybí kvalita. Sice jsme malá země a nemáme takovou hráčskou základnu, ale faktem je, že bychom měli umět vyprodukovat pár top rozdílových hráčů, s nimiž by to ostatní ubojovali,“ říká hokejový analytik Martin Hosták.

Žádný takový však v českém výběru není. A není to chyba trenéra Jakuba Petra, od něhož si mnozí idealisticky představovali zázračné zlepšení. Kde není pořádný materiál, tam nemůžou být výsledky.

„Přestože v extralize s oblibou vyhazujeme trenéry po třech porážkách, tak nevidím jiné hráče, které by tam mohl vzít. Lepší zkrátka nemáme.“

Hlavním lídrem je forvard Filip Chlapík, ale i od něj by bylo potřeba víc než dva góly Švýcarům. V zakončení by se měli přidat i další. Právě slabá produktivita je největším problémem dvacítky, a to dlouhodobě, nejenom na tomto turnaji.

Mužstvo si sice dokáže vytvořit převahu, jenže když nedá gól, začne podléhat tlaku. Hráči ztratí trpělivost a především sebevědomí, jímž se mohou pyšnit třeba Kanaďané, kteří jsou schopní nastřílet pět gólů ve třetí třetině.

Česku chybí více hráčů jako byli David Pastrňák s Jakubem Vránou. Pravda, je tu ještě Pavel Zacha, jehož na šampionát nepustilo New Jersey, ale Hosták říká: „On také není žádný střelec, který by dal na turnaji dvanáct gólů. Rozdílové hráče, osobnosti, které budou vyčnívat, ty prostě nemáme.“

Nezbývá tak, než čekat, že se ve čtvrtfinále favoritovi rozklepou ruce, že junioři zároveň předvedou heroický a obětavý výkon, že skvěle zachytá gólman...

On-line Česko - Švédsko od 19 hodin

Jenže to je málo.

Třeba přijde zlepšení s nadějným ročníkem 1999, do něhož patří například brněnský Martin Nečas. „V něm osobnosti máme a já po dlouhé době vidím slušnou šanci na to, že by Češi mohli tentokrát na mistrovství osmnáctek něco uhrát,“ doufá Hosták.