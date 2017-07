Eliáš zpátky na ledě? Mluvil o návratu domů, Třebíč by ho ráda viděla

„Hrál bych doma a jsou tam kluci, se kterými jsem vyrůstal. Takže by to bylo fajn,“ pronesl jedenačtyřicetiletý forvard, který se s New Jersey Devils čtyřikrát probojoval do finále Stanley Cupu a dvakrát hokejový grál zvedal nad hlavu.

Generální ředitel třebíčského klubu Karel Čapek připouští, že by bílé hvězdy o svého nejslavnějšího odchovance měly zájem. „Zatím ale žádné konkrétní jednání neproběhlo, je to ve fázi nějakého přání,“ přiznal Čapek.

Podle něj však má Eliáš v Třebíči vždy dveře otevřené. „Kdyby tomu bylo tak, jak říká, jsme na to připraveni. A určitě nejen my, ale i fanoušci, bychom ho tady rádi viděli,“ zasní se. „Teď však záleží hlavně na Patrikovi. Určitě má nějaké své představy, co bude dál. Zatím bych ještě počkal,“ dodal Čapek.