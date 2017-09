ON-LINE: Plzeň prohrává v Třinci, nováček z Jihlavy srovnal se Spartou

Třinečtí se budou snažit zapomenout na nešťastný zápas v Brně, kde Slezané vedli už 4:2, přesto padli po penaltovém rozstřelu. Dvěma góly se prezentovala slovenská posila Třince Tomáš Marcinko.

To Plzeň vkročila do nového extraligového ročníku nekompromisně. Doma přehrála Litvínov jednoznačně 5:1, přestože se na první branku čekalo téměř do poloviny zápasu. Premiérovou trefu si připsal Petr Straka, prosadil se také navrátilec a nejlepší střelec minulé sezony Dominik Kubalík.

Pražané vlétli v utkání tradičních soupeřů na Pardubice a ve druhé třetině si vypracovali tříbrankový náskok, i díky trefě Černocha ve vlastním oslabení. Východočeši sice na poslední chvíli snížili na 2:3, na prvním vítězství na kontě finského gólmana Sparty Aittokallia to ale nic nezměnilo.

Dukla si návrat na extraligovou scénu užila a dokázala, že nehodlá být jen do počtu. V elektrizující atmosféře Horáckého zimního stadionu porazil celek z Vysočiny Mladou Boleslav 5:4 v prodloužení. Jak se předvede Jihlava proti výrazně silnějšímu celku?

Ambiciózní Hradec zůstal v prvním utkání za očekáváním, když na ledě Bílých tygrů nevstřelil ani branku a podlehl 0:3. Hlavním problémem Bednářovy družiny byly hra v oslabení a nízká produktivita. Proti druhému loňskému finalistovi se to bude muset změnit.

Brňané se oklepali ve zmíněném obratu s Třincem a je jasné, že svěřenci Libora Zábranského budou muset také leccos pozměnit. Dalšímu zvratu na poslední chvíli se bude chtít úřadující mistr vyhnout, zápas v Hradci hráči Komety rozhodně nepodcení.

V „Kohoutí plech-aréně“ bude panovat třeskutá atmosféra, v níž zabojují oba soupeři o svou první výhru. Hanáci sice Chomutov na jeho ledě přestříleli, po parádním nástupu soupeře už ale nestačili srovnat krok.

Vítkovičtí byli vítězství mnohem blíž, v utkání se Zlínem dlouho vedli 1:0, 72 sekund před koncem však Berani srovnali a v prodloužení rozhodli o tom, že ostravskému celku zbyde z nadějně rozehraného utkání jenom bod.

Dramatický závěr budou zlínští hokejisté chtít zažehnat lepší produktivitou, naopak na agresivní styl hry se pokusí svěřenci trenérů Svobody, Hrazdíry a Martina Hamrlíka navázat.

S mizernou koncovkou se musejí vypořádat také Pardubice, kromě toho ale kouč Miloš Holaň vytknul týmu také zbytečné chyby vedoucí ke gólům soupeře. V srpnové přípravě vyhrálo Dynamo ve Zlíně 5:3, podobný výkon bude dnešním cílem mužstva.

Vstup do sezony si hráči Litvínova jistě představovali jinak a po výprasku v Plzni se pokusí spavit si chuť. Psychickou výhodou pro ně může být to, že proti silnému Liberci měli v loňské sezoně pozitivní bilanci, když prohráli pouze jednou.

Brankář Bílých tygrů Roman Will si v prvním kole připsal jako jediný čisté konto, když pokryl všech 28 střel Hradce. I proto bude hlavním bodem očekávání libereckého kouče Filipa Pešána, stejně tak jako dobře sehrané přesilovky.

Bruslařský klub se v Jihlavě stále honil za vedoucím soupeřem, prospaný začátek je tak pro Středočechy strašákem číslo jedna. Doma bude jejich cílem držet otěže zápasu už od prvních minut.

Parta Vladimíra Růžičky se na úvod sezony poctivě připravila, což přineslo v Olomouci ovoce. Na Boleslav mají navíc Piráti dobré vzpomínky z letošního play-off, kdy proti ní předvedli v předkole senzační obrat.