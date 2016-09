Neprůstřelný brankář Hrubec má dvacátou nulu v kariéře

„Měl jsem tam dost práce... Na to, jak to dopadlo, měli hosté hodně střel, dostávali se do šancí,“ uznal Šimon Hrubec po tom, co v extralize vychytal dvacátou nulu.

Pomýšlel jste ke konci utkání na čisté konto?

Snažím se na to nemyslet, protože se mi několikrát vymstilo, že jsem nad tím během utkání přemýšlel, co kdyby nula... A to je jako bumerang. Hned se to vrátí a gól je tam. Snažím se ani nekoukat na časomíru a hrát furt, každý puk.

Počítáte si nuly? Byla dvacátá?

Spočítané to nemám. Ale jestli byla dvacátá, tak je to hezké.

Soupeř měl hodně šancí. Vytknete v šatně spoluhráčům volnější obranu?

Samozřejmě, že se k tomu nějak vyjádřím. Ale dneska se při takovém stavu jednalo spíše o tu mou nulu. Horší by bylo, kdybychom vedli o jeden gól a takto hráli dozadu, to by bylo špatné. Za takového stavu se dá říct, že šlo vážně jen o to čisté konto.

Už poněkolikáté v této sezoně jste ubránili oslabení tří proti pěti. V čem je to kouzlo, že to zvládáte?

No, ubránili. Ono je to kolikrát o štěstí. Dneska to tam protihráč dával do prázdné brány, ale puk mu proskočil mezi nohama. Musí se sejít spousta faktorů. Kolikrát vás puk trefít, ani nevíte jak. Někdy to soupeř blbě sehraje, jindy to my výborně ubráníme. Musíme ale zaťukat a vážit si toho, že tato oslabení zvládáme.

Odchytal jste všechny dosavadní zápasy, zatímco v minulé sezoně jste se s Peterem Hamerlíkem střídali. Jakou máte dohodu s trenéry?

Tak to je otázka na ně. Každopádně teď mě stavějí a jsem za to moc rád.