Krize hokejové Komety. Brno může šmahem přijít o všechno

Hokej

Zvětšit fotografii Tomu nejde uvěřit. Hokejisté Komety na konci jednoho z prohraných utkání. | foto: Marie Stránská, MAFRA

dnes 8:59

Padá Kometa, přejte si něco. Fanoušci brněnského klubu by ze všeho nejraději zastavili sešup klubu, který po skvělém vstupu do sezony mnozí pasovali do role jednoho z největších favoritů na extraligový titul.