HOKEJ ON-LINE: Zlín bojuje o desítku ve Vítkovicích, Sparta hostí Olomouc

Hokejisté Zlína mají možná poslední naději uchovat si alespoň teoretickou šanci na postup do předkola play-off. Musí pro to zvítězit ve Vítkovicích. Momentálně ztrácí na desátou pozici čtyři body. Devátí Ostravané se v případě úspěchu mohou k vytouženému cíli hodně přiblížit.

Sparta by si případným vítězstvím upevnila třetí místo a navíc by mohla ještě živit naději na to druhé. Jedenáctá Olomouc pořád věří v postup do předkola, ale je v podobné situaci jako Zlín - pokud to myslí vážně, musí na Spartě zvítězit, protože na desítku ztrácí čtyři body.