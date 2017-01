Velké změny v Pardubicích: novými kouči jsou Holaň, Marek a Janecký

Dosavadní trenér a generální manažer Pavel Rohlík končí ve všech pozicích. „Ještě o tom budeme dnes jednat, ale panuje shoda, že by měl skončit,“ pravil Martin Charvát, primátor Pardubic, které převzaly kontrolu nad klubem.



Nový vlastník by rád během prvních dvou měsíců stabilizoval sezonu po sportovní i ekonomické stránce. Ve střednědobém horizontu by se rád připravil na nový ročník a nejdůležitějším úkolem bude hledání silného investora, který by klub od města převzal.



Nové vedení klubu Předsedou představenstva je Dušan Salfický, místopředsedou Tomáš Pelcman a členem Jaroslav Šuda, který drží menšinový podíl akcií. Dozorčí rada má devět členů, budou v ní mimo jiné primátor Martin Charvát (ANO), náměstek primátora Jiří Rozinek (ČSSD), zastupitel a bývalý hokejista Vladimír Martinec (Sdružení pro Pardubice) nebo hokejista Petr Čáslava. Procentuální rozložení Pardubice předminulý týden schválily odkoupení většinového podílu v extraligovém klubu. Majoritní vlastník, podnikatel Roman Šmidberský, mu prodá za 9,36 milionu korun 38,8 procenta akcií. Město bude mít 73,6 procenta. Po 6,5 procentech akcií získají bývalý brankář Salfický a stále aktivní hráč Čáslava. Město převezme Šmidberského půjčku 10 milionů korun a pět milionů korun klubu ještě půjčí.



Situace v Pardubicích se zhoršuje každou sezonou od posledního titulu v roce 2012. Letos dospěla do fáze, kdy akutně hrozí sestup z nejvyšší soutěže. Obrovským strašákem je baráž, v níž se může stát cokoli, což v minulosti poznaly další tradiční týmy jako Slavia, Kladno nebo Jihlava.



„Je to o hráčích, o chemii v týmu a jeho skladbě. Nový trenér není zatížený současnou situací. Věřím, že přinese svěží vítr, na něj spoléhám,“ prohlásil Salfický. A dodal: „Neříkám, že dosavadní výběr hráčů byl špatný, ale kluci se musí probudit, jinak přijdou jiní. Během tří let chci vytvořit zdravé jádro, které vrátí Pardubicím lesk.“



Výběr správných hokejistů bude mít na starostí nový asistent trenéra Pavel Marek, který se stane sportovním manažerem. Salfický si ho vybral, protože má s touto pozicí mnohaleté zkušenosti z Třince. „Spoléhám na jeho zkušenosti a znalosti.“



Pardubice vedl v úvodu sezony Peter Draisaitl, který byl však po pěti kolech odvolán a na jeho pozici nastoupil Rohlík. Ani s ním a jeho asistentem Michalem Mikeskou však nedošlo ke zlepšení situace. Rohlík, který byl kromě toho i generálním manažerem, se stal přesto v listopadu i předsedou představenstva.