Vydařené přesilovky? Je mezi námi chemie, libuje si Vrána

Co jste před střetnutím změnili po předchozích třech domácích prohrách?

To by byla spíše otázka na trenéra. Já si myslím, že jsme byli více zodpovědní. Zápasy kolem Vánoc jsme odehráli dost lehkovážně, nehráli jsme prostě to, co umíme. Trochu jsme to podcenili. Naštěstí v Brně i dneska jsme se snažili hrát opět naši hru, i když proti Boleslavi jsme na začátku dělali hodně chyb. Ale hráli jsme zodpovědně dozadu, také nám dobře zachytal gólman.

V první třetině předvedla Boleslav kvalitní útočný hokej, vytvořila si několik gólových šancí. Jak jste se snažili na jejich tlak reagovat?

Po první třetině jsme si ukázali naše chyby na videu, ale i před zápasem jsme věděli o silných stránkách soupeře. Jejich brejky a z nich plynoucí šance bývají nebezpečné. Když jsme to nezvládli v třetině první, v té druhé už jsme chtěli hrát lépe. Nakonec jsme pokryli jejich protiútoky a naopak sami nějaké góly vstřelili.

Přidal jste devatenáctý bod v přesilových hrách, v čemž jste nejlepší v extralize. Z čeho vyplývá ta úspěšnost?

Pár měsíců zpátky jsme provedli na přesilovkách pár změn a začalo to fungovat. Jsme tam čtyři útočníci, a to nám sedí. Funguje to, je mezi námi chemie, navíc Petr Kumstát odvádí skvělou práci před brankou. Takže doufám, že nám to ještě nějakou dobu vydrží.

Poslední třetina skončila střeleckým poměrem 17:0 ve váš prospěch. Bylo poslední dějství opravdu tak jednoduché?

Statistiky samozřejmě moc nesledujeme, takže jsem o přesném počtu nevěděl. Nemyslím si, že by to bylo lehké. Boleslav hrála pořád nebezpečně. Ale do třetí části jsme šli za stavu 3:0, což je pro nás rozhodně výhodnější než pro ně. Odehráli jsme to slušně a zodpovědně, vliv určitě měla i vyloučení Boleslavi. Když jsou pod naším tlakem ve své třetině, je pochopitelné, že moc střel nenaberou. Navíc jsme zblokovali dost střel, což jejich počtu také ubralo.

Na Mladou Boleslav se vám poslední dobou daří. Letos doma 9:0 a 4:0, posledních šest vzájemných zápasů vyhrála Sparta...

V této sezoně jsme s nimi třikrát vyhráli, obzvlášť doma nám to s nimi zřejmě sedí. Možná se jim špatně hraje u nás... Každopádně my jsme rádi za body, nehledě na soupeře.

Bude podobný výkon stačit i na švédského soupeře v Lize mistrů?

Vaxjö je jedním z nejšpičkovějších týmů v Evropě. I když jsme vyhráli 4:0, předvedená hra tomu moc neodpovídala. Budeme muset lépe bránit, hrát zodpovědněji. Zároveň zakládat nějaké brejky a využívat přesilové hry.

Zejména hra zezadu pokulhává...

Nemyslím si, že je to chyba obránců. Jako celý tým jsme poslední zápasy podcenili a my útočníci jsme jim mohli pomáhat o něco více. Hráli jsme strašně dopředu a nemysleli na zadní vrátka, což ovlivní celé zakládání útoků.

V blízké době vás čekají v rychlém sledu zápasy s Litvínovem a Vaxjö. Bude to velká zkouška?

Bohužel si nemůžeme vybírat, rozlosování je takové, jaké je. Budeme hrát v podstatě každý druhý den, nebude to nic jednoduchého. Ale všichni v týmu jsme něco podobného někdy zažili a musíme na to být připravení.