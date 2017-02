Sparta dobývá hokejovou Evropu. Dotáhne misi do úspěšného konce?

„Jenom proto, že zrovna my hrajeme finále, nebudu prohlašovat, že je to super soutěž,“ řekl pro iDNES.cz sparťanský veterán Jaroslav Hlinka. „Ale myšlenka je to dobrá. Bohužel se to zatím v zájmu diváků příliš neprojevuje. Až tady v Praze přišla na semifinálovou odvetu perfektní návštěva. Přitom pro místní příznivce musí být radost vidět hru švédských týmů.“

I mezi hráči rostla důležitost zápasů s postupem do dalších fází. „Celou ligu jsme brali kolo od kola. Postupně jsme si našimi výsledky prošlapali cestu až do finále a v něm budeme chtít uspět. Ale srovnávat s fotbalem to opravdu nejde. Historie jejich Ligy mistrů je daleko hlubší.“

Pražané se pokusí v již třetím finále Ligy mistrů přerušit švédský monopol na triumfy. Navíc právě Frölundě, aktuálně druhému týmu švédské soutěže, jde o obhajobu loňského vítězství. „Druhé místo si nikdo nepamatuje. Být první a druhý, to je obrovský rozdíl,“ srovnává nekompromisně Hlinka. „Když teď prohrajeme, za měsíc už na to lidé zapomenou. Vítězství se ale lidem může vybavit třeba i po deseti letech.“

Dosavadním úspěchem navíc dělá Sparta cennou reklamu českému hokeji. Zdařilá konfrontace se špičkami celého kontinentu musí těšit i fanoušky ostatních tuzemských celků. A naučit je Ligu mistrů více sledovat. Vždyť už na semifinálovou odvetu proti švédskému Växjö přišla do O2 Arény na celý projekt neobvykle vysoká návštěva.

„Finále bychom klidně vyprodali,“ je si jist obránce Sparty Martin Gernát. „Ale vyšlo to tak, že turnaj vyvrcholí ve Švédsku. Už teď ale víme, že nás přijede podpořit hodně fanoušků. Těšíme se na to a pečlivě se připravíme.“

Právě místo konání finálového střetnutí tak trochu koresponduje s dosavadní popularitou Ligy mistrů. Kvůli kolizi se Švédskými hokejovými hrami, které se v Göteborgu odehrají v hlavní hale Scandinaviu, se Liga mistrů musela přesunout do záložního stánku Frölundaborg. Pořadatelé o přesunutí do české metropole nepřesvědčil ani manažer Petr Bříza s nabídkou, že se Sparta vzdá příjmů ze vstupného na úkor soupeře. Rozhodnutí šéfů ligy a Švédů ale nezvrátil.

„Pochopitelně nás to mrzí, dokážete si představit tu atmosféru?“ říká sklesle Gernát. Slovenský bek zároveň zajímavě srovnal psychický přístup k zápasům v extralize a mistrovské soutěži. „V domácí lize se proti nám chce každý vytáhnout. Proto mám radši utkání Ligy mistrů nebo reprezentace, kde bývá přístup soupeře rozvážnější. V zápase o titul už se to ale čekat rozhodně nedá.“

