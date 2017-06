Hrdina finále Stanley Cupu nemá místo v kabině, přesto dává klíčové góly

Nikdy nebyl draftovaný a své první zápasy v play-off odehrál ve finále Západní konference.

Ve finále celého Stanley Cupu nechyběl ani jednou a ve čtyřech duelech nastřílel tři góly. Ten poslední byl navíc vítězný.

Gaudreau je nečekaným hrdinou Nashvillu, přitom ani nemá místo v kabině a musí sedět straně na obyčejné židli. I když kdo ví, tohle se teď nejspíš změní. „Uvidíme, co se dá dělat. Možná tě do té šatny nějak vmáčkneme,“ žertoval kapitán týmu Mike Fisher.

Čtyřiadvacetiletý forvard reaguje: „Abych byl upřímný, tak tohle vůbec neřeším. Klidně budu sedět na zemi. Vždyť já jsem šťastný, že tu vůbec můžu být.“

Je to tak. Rodák z quebeckého Bromontu se do NHL prosadil až v této sezoně, i tak to ovšem nebyla žádná sláva. Jeden zápas v říjnu, dva v listopadu, pět v prosinci a naposledy jeden v lednu. Celkem devět představení, v nichž si připsal jednu asistenci.



Nevypadalo to, že by se měl Gaudreau výrazněji prosadit. Přišlo to v tu nejméně očekávanou chvíli. Neznámý útočník s minimem zkušeností začal hrát až zápasy, o kterých spousta hvězd včetně Alexe Ovečkina zatím marně sní.

A co víc: není jen do počtu a byť nedostává příliš prostoru, tak se dokáže střelecky prosazovat. Naposledy odehrál ve čtvrtém útoku jen devět minut, ale stačilo mu to, aby dal vítězný gól.

„Freddy má moje velké uznání, protože se vydržel rvát o místo několik let. Všechno si odpracoval,“ chválí ho kouč Peter Laviolette.



Gaudreauova síla je v tom, že umí hrát na jakékoli pozici. Trenér Nashvillu se zaujetím vykládal, jak ho může v jednom zápase nasadit na pravé křídlo první formace, v dalším na centra čtvrtého útoku a pak ho s klidem poslat na levou stranu druhé pětky.



„Freddyho to nerozhodí,“ říká Laviolette. A sám Gaudreau přidává ještě jedno zásadní tajemství svého úspěchu: „Nepodléhám tlaku. Umím zvládat stresové situace.“ Proto se mu ve finále nerozklepala kolena.

„Je neuvěřitelné, co zvládá. Je pevnou součástí týmu, patří k nám. Rychle se stal platným hráčem a dává důležité góly,“ chválí ho kapitán Fisher. I díky Gaudreauovi srovnal Nashville sérii s Pittsburghem na 2:2 a dál živí naděje na Stanley Cup.