Probudí se Pastrňák? Zatím to bylo nemastné neslané, řekl Prospal

Finové v neděli totálně propadli a s outsiderem prohráli vysoko 1:5. Jenže tenhle výsledek může hodně mást, podle Prospala totiž rozhodně nesvědčí o pravé síle Seveřanů. Ba právě naopak.

„Finové budou hladoví a plní odhodlání tohle zaváhání napravit. Byl jsem se osobně na zápase podívat a musím říct, že první dvě třetiny byli lepším týmem,“ říká Prospal, kterého však překvapila nedůraznost hráčů v předbrankovém prostoru.

Právě z něj Finsko inkasovalo hodně gólů: první dva padly z dorážky, třetí byl tečovaný puk. Francie vsadila na důraz, který v moderním a vyrovnaném hokeji rozhoduje.

VIDEO: Končí Kubalík, k týmu se připojí Holík, oznámil Ručinský

„I my musíme chodit do míst, kde to bolí a kde schytáváte rány. Na Francouzích se mi líbilo také jejich nasazení a nadšení. Dohrávali každý souboj a i když v prvních dvou třetinách herně ztráceli, soupeře k ničemu nepustili.“

Češi ve 20:15 (on-line reportáž ZDE) nastoupí s Mrázkem v brance a s dosud nevýrazným Pastrňákem v první formaci. Trenéři doufají, že se vedle Plekance s Voráčkem probudí. „Druhá lajna, ve které doteď hrál, byla taková nemastná neslaná, tak jsme zareagovali.“

Národní tým má výhodu, že narozdíl od soupeře v neděli odpočíval, a tak bude mít v utkání víc energie. Prospal souhlasí, na druhou stranu připomíná, že Finové budou zase více rozehraní. „A hlavně musíme být připravení, že budou po té nakládačce vyhecovaní. Nemůžeme bezhlavě útočit, oni se dobře vrací. Vždycky mají všech pět hráčů vzadu.“