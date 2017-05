Gudas sundal "parťáka" Girouxe: Teď má jiný dres, tak se mi nelíbí

Girouxovi jste dal ránu, aniž byste se na něj podíval, periferně. Věděl jste, že vedle vás stojí?

Viděl jsem kanadský dres, věděl jsem, že je tam někde Giroux, ale netušil jsem, že to byl zrovna on. Stejně tak jsem netušil, že půjde dolů takhle jednoduše.

Co se vám nelíbilo, že jste se tak ohnal?

Oni (Kanaďani) se mi nelíbili. Mají jiný dres, tak se mi nelíbí.

Byl Giroux hodně naštvaný?

Zezačátku jo, když jsem po něm křičel, ať se zvedá. Ale pak už to bylo v pohodě.

Vrátili jste se k té situace po zápase?

V blesku jsme si řekli: Díky! Oni prostě vědí, že takhle hraju, každý hrajeme za svůj erb, znak a národ. Kanaďani počítali, že takhle hraju.

Mrzí prohra 1:4 hodně, když jste neodehráli špatný zápas?

Výsledek úplně neodpovídá tomu, jak jsme hráli. Měli jsme šance na to, abychom dali gól dřív, a to by pak zápas vypadal úplně jinak. Za stavu 0:1 jsme nastřelili tyćku, pak jsme zase několikrát netrefili prázdnou bránu. To nás trošku srazilo. Ale odvedli jsme solidní výkon, musíme se poučit z chyb a nenechat soupeře střílet z pozic, z nichž nám dával góly.

Srazilo vás snížení na 1:2, po němž jste za dvě minuty inkasovali potřetí?

Byla to škoda, navíc jejich přechod přes modrou do útočného pásma byl trochu sporný. Nejsem si jistý, jak to bylo, ale trošku nás to vytočilo. Ale lidi dělají chyby, to se prostě stává.

Ukázala Kanada sílu?

Ukázali svůj jednoduchý hokej, jdou si za tím. Všechny jejich čtyři lajny se dostávaly do šancí. Je vidět, že tým mají dobrý a jsou sehraní. Ale opakuju, že kdybychom dali gól dřív, mohli jsme Kanadu ubruslit a dotáhnout to do vítězného konce.

Jak jste si užil debut na MS?

Super, užil jsem si to, jak jsem jen mohl. Možná jsem byl trochu přemotivovaný a trenéři mě museli krotit, ale to je při prvním zápase na mistrovství pochopitelné. Myslím, že jsem odvedl solidní výkon, bohužel jsem ale týmu nepomohl bodově, i když šance jsem měl.

Jak jste zvládl přechod na široký led?

Nebylo to úplně příjemné, ale kluci mi hodně pomohli.

Co jste říkal na české diváky?

Abych řekl pravdu, tak jsem nečekal, že tu bude tolik Čechů. Byli skvělí, pomohli nám. Škoda, že nebyla zaplněná celá hala, ale to se tady ve Francii dalo čekat.