Slováci Hossa a Tatar chválí Čechy: Debakl s Kanadou nic neznamená

Hokej

Zvětšit fotografii Tomáš Tatar blokuje v utkání proti Američanům střelu | foto: Reuters

dnes 17:32

Nebude to klasické federální derby jako na mistrovství světa, přesto bude mít souboj Česko vs. Evropa na Světovém poháru zvláštní nádech. V soupeřově týmu je totiž šestice slovenských hokejistů. "Pokaždé, když nastupujete proti Čechům, tak je to něco extra," nezastírá známý útočník Marian Hossa.

Výběr Evropy měl být podle prognóz spolu s Českem outsiderem skupiny A, jenže všechny parametry jsou přenastavené po vítězství 3:0 na Američany. Pro soubor osmi národů to znamená jediné: pokud uspěje i v duelu s Čechy, pak bude mít postup do semifinále nadosah. Nečekejte však od slovenských členů mezinárodní ekipy velkohubá prohlášení. „Že Češi prohráli 0:6 s Kanadou? To vůbec nic neznamená. Kanada je velmi silná. Proti ní je nutné zachytit začátek a dávat gól. To Česku bohužel nevyšlo, ale nemůžeme je podceňovat. Mají výborný tým se zkušenými hráči,“ pravil jiný forvard Tomáš Tatar. Ten pozorně sledoval český výběr i během přípravných zápasů, během nichž si udělal názor. „Jsem přesvědčený, že jsou velmi nebezpeční. Musíme si na ně dávat pozor. Určitě by nebylo dobré, kdyby šli do vedení hned na začátku zápasu.“ I Hossa má pro Česko jen slova uznání. „Spousta lidí Česko před turnajem odepisovala, ale já si nemyslel, že by mělo skončit poslední. Znám jejich sílu, potvrdili ji už v přípravě. Musíme se mít na pozoru.“ V týmu Evropy hraje kromě Tatara s Hossou ještě brankář Jaroslav Halák, obránci Zdeno Chára a Andrej Sekera a třetí útočník Marián Gáborík. Ti všichni se na večerní souboj, který můžete od 21:00 sledovat v podrobné on-line reportáži, hodně těší. „Všichni Slováci v týmu tohle utkání bereme speciálně. Češi jsou naši sousedi, navíc všechny hráče v jejich sestavě znám,“ říká Tatar. Nejen on si pochvaluje, jak v evropském výběru funguje komunikace a spolupráce mezi jednotlivými národy. „Všichni se známe z NHL, hrajeme proti sobě a někteří dokonce i spolu. Vedení týmu chce, abychom trávili společně hodně času. Měli jsme několik společných večeří a partiček golfu. Na ledě si také vyhovujeme,“ pochvaluje si Hossa.