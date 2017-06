Hradečtí hokejisté vyrazili na soustředění, čeká je týdenní dřina

Od svého příchodu do Hradce před čtyřmi lety si v letní přípravě vždycky vystačili s domácím prostředím.

Od neděle však hokejisté hradeckého Mountfieldu poznávají něco nového. Z velké části i kvůli okolnostem totiž vyrazili na soustředění do Ústí nad Orlicí a celý týden tam nyní budou trénovat. O prvním letním soustředění týmu mimo Hradec muselo vedení klubu uvažovat hlavně proto, že hradecká hokejová hala včetně zázemí bude v těchto dnech patřit basketbalovému mistrovství Evropy žen.

„Zvažovali jsme několik variant, které by odpovídaly našim požadavkům, třeba Nymburk, Prahu, ale nakonec to je Ústí,“ uvedl kondiční trenér hradeckého mužstva Marián Voda.

Hradec v létě 15. května - začátek přípravy



12. června - začátek soustředění v Ústí nad Orlicí



3. až 6. srpna - Mountfield Cup v Hradci Králové (další účastníci Sparta Praha, Pardubice a reprezentace Jižní Koreje)



23. srpna - první zápas v Lize mistrů (doma s Turku)

Hokejisté se po týdnu, kdy absolvovali individuální trénink, vracejí ke společné přípravě. A nebude pro ně jednoduchá.

„Bereme prakticky celý tým a chceme tento čas ekonomicky využít. Když už vycestujeme, chceme toho odtrénovat co nejvíc, objemově to bude pro hráče těžké. Odpovídá to však tomu, jak náročná sezona nás čeká,“ vysvětluje kondiční trenér. Hradec vedle extraligy totiž vůbec poprvé zasáhne do Ligy mistrů a stejně jako loni se na konci prosince vydá na Spengler Cup do švýcarského Davosu.

Už dnes hráče Mountfieldu čekají tři tréninky, nejinak tomu bude i v některých dalších dnech. „První dvě fáze, ráno a odpoledne, budou patřit mně. Večer přijde na řadu hra v jiných sportech,“ přibližuje Voda tréninkový program, „středa bude volnější, ale jinak to bude fyzicky nejtěžší část přípravy.“

Hradečtí hokejisté se musí připravit na to, že hodně času stráví na atletickém hřišti či v posilovně. „I proto jsme při výběru místa soustředění vybírali ta, která nám tohle všechno umožní,“ uvedl hradecký kondiční trenér.“

Před minulým týdnem, kdy hráči trénovali individuálně, se tým tři týdny v Hradci Králové připravoval společně, ale nebyl kompletní. Někteří hráči měli ještě volno, někteří se připravovali individuálně. Tohle se dneškem mění.

„Nebudou s námi jen Lotyši, ti mají po mistrovství světa ještě volno a s námi začnou později. Teď začínají zvolna trénovat doma v Lotyšsku,“ vysvětlil Voda. Týká se to nejen útočníka Džerinše, který v Hradci začíná druhou sezonu, ale také obránce Cibulskise, jenž je jedním ze sedmi nových hráčů, kteří do Hradce před novou sezonou přišli. Dalšími nově příchozími hráči jsou obránci Graňák, Pavlík a Rosandič a útočníci Cingel, Koukal a Zigo.