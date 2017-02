Hokejový Hradec před pauzou zabral. Cíl je jasný: urvat šestku

Hradec rivala zostudil na ledě i v ochozech Na tohle se bude v Hradci Králové mezi hokejovými fandy dlouho vzpomínat! Nejenže Mountfield vyhrál i čtvrté letošní extraligové derby a rivalovi z Pardubic nedaroval ani bod, což vedlo k následné děkovačce, při níž nebylo jasné, kdo je vlastně domácí tým. Aby toho totiž nebylo ve prospěch Hradce málo, tak jeho fanoušci předvedli něco, co není k vidění každý den. Po krádeži sektorové vlajky z listopadu 2014 přišlo nyní další ponížení pardubického kotle. A byl to zásah přímo do srdce. Na „posvátnou“ Jižní tribunu se infiltrovala skupina hradeckých ultras, kteří poté roztáhli přes část kotle barevnou obří plachtu s nápisem: „Měníme fandění na Jižní tribuně. Nic než Hradec.“ Hradečtí fanoušci byli z tohoto úspěchu nadšení. „Skvělý nápad a dokonalé provedení. Bravo, bravo. Nazval bych to absolutním vítězstvím bez jediného výstřelu,“ stojí například na klubovém webu. Pravda. Choreo vydrželo chvíli, než ho naštvaní jedinci roztrhali na kusy. Následná drobná potyčka byla očekávaným vyústěním možná trochu drzé, leč nápadité akce...