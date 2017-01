Poslední rekord Jágra? Teď už jsou hodně vysoko, o jeden navíc přijde

V celkové produktivitě se nedávno posunul za druhé místo za nedostižného Wayna Gretzkého (ztrácí na něj 965 bodů), mezi střelci mu na druhého Gordieho Howea chybí 45 gólů.

Slavná 68 v noci asistovala u 1 136. gólu v NHL a zajistila si páté místo mezi nahrávači. Na čtvrtého Raye Bourquea jí schází už jen třiatřicet zářezů. To na první pohled není tolik, ovšem je možné, že tuhle metu už nikdy nepřekoná.

V letošní sezoně totiž Jágr nastřádal během 39 duelů jen 17 asistencí, takže by se jeho produktivita musela výrazně zlepšit. A byť o jeho schopnostech nelze pochybovat ani ve vysokém hokejovém věku, nikdo dopředu netuší, jestli v létě podepíše v NHL nový kontrakt.

Jistě, zájem o Jágra bude, otázkou však zůstává, jestli mu některý klub nabídne místo v elitních formacích. A tou druhou - možná podstatnější - je, jestli bude on sám ochotný přijmout méně významnou roli v týmu.

O Jágrově budoucnosti se bude rozhodovat ve zbytku sezony, kdy musí dokázat, že si i v 45 letech zaslouží vůdčí roli.

Herně na tom sice pořád není špatně, jenže čísla až tak závratná nejsou. Od hráče prvních dvou formací se zkrátka čeká víc než 7 gólů a 17 asistencí v 39 zápasech.

K tomu je třeba přičíst, že pro Jágra bude čím dál tím těžší udržet krok, byť pro to dělá maximum. Přes léto například výrazněji zhubl, aby byl na ledě pohyblivější a rychlejší, ve zbytku sezony se však ukáže, jestli si dokáže zároveň udržet dostatek energie.

Na jeho osobní úspěch bude mít pochopitelně vliv, zda se Florida probojuje do play-off, což je momentálně odvážné tvrzení. Týmu se nedaří, prohrál páté z posledních šesti utkání (z dlouhodobějšího hlediska dokonce jedenácté z patnácti) a v tabulce Východní konference je až na jedenáctém místě.

Jágr navíc s největší pravděpodobností přijde o jeden svůj rekord. V historické tabulce střelců vítězných gólů v prodloužení ho totiž na prvním místě dotáhl Alexandr Ovečkin, oba jich mají devatenáct. A zatímco Jágr poslední vstřelil před dvěma lety, ruský snajpr od té doby zaznamenal už čtyři.

A je dost možné, že Ovečkin překoná Jágra i celkově, protože mu na něj schází už jen 213 gólů. Ano, na první pohled se to může zdát hodně, jenže zatímco Jágrova kariéra se chýlí ke konci, Ovečkin má před sebou v 31 letech pravděpodobně ještě hodně zápasů. Se svým dlouhodobým průměrem tohle manko může dohnat za pět sezon.

Pro Jágra bude důležité, aby se co nejrychleji uzdravili jeho oblíbení parťáci - centr Aleksander Barkov a dlouhodobě absentující Jonathan Huberdeau. S nimi by měl mnohem větší šanci nejen on, ale i celá Florida.