Kovář: Taková šance musí skončit gólem. Musíme to napravit

„Mrzí to, protože jsme si vypracovali opravdu dost šancí. A konečný výsledek 1:4 je pro nás docela krutý, zvlášť když také herně to bylo z naší strany slušné,“ vykládal po utkání zklamaný Kovář.

Čím to, že jste se neprosadili ani z nejvyloženějších šancí?

Prostě to tam nepadlo. Já jsem tam měl před sebou prázdnou bránu, to se musí dávat. Byla to chyba.

Co se stalo?

Asi jsem to netrefil, už jsem koukal, že je přede mnou prázdná brána. Nevím, jestli se mi trošku postavil puk, ale na to nechci určitě vymlouvat, tohle musí skončit gólem.

Vypadal by zápas jinak, kdybyste snížili na 1:2?

To je jasný. Bylo to ještě ve druhé třetině, v tu dobu jsme se zrovna zvedli a hráli dobře. Kdybych to dal, tak se to mohlo převrátit.

Co si ze zápasu vzít za pozitivum?

Myslím, že jsme neodehráli špatné utkání. Ale udělali jsme nějaké chyby a dostali góly, tak si sedneme k videu, rozebereme to a připravíme se na sobotní zápas s Běloruskem.

Bude těžké setřepat zklamání?

Samozřejmě to mrzí, i když to byla silná Kanada. Potřebujeme vyhrávat a je jedno s kým.

Zvládnete tak rychle zregenerovat?

Bělorusové dneska také hráli. Mají sice o chvilku víc času na odpočinek, ale jsou to teprve první zápasy, takže to bude podobné.

Co vlastně říkáte na spolupráci v prvním útoku s Jakubem Voráčkem?

Šance jsme měli, nedávali jsme góly. Kdybychom dvě tři šance proměnili, tak výsledek vypadal jinak.

Co jste říkal na fanoušky?

Nečekal jsem, že jich bude v Paříži tolik. Neviděl jsem na tribuně jiný dres než český. Za to jim patří velký dík.