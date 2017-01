Hráče z NHL ještě neoslovuju, říká reprezentační kouč Jandač

„Jelínek hraje jednu z nejdůležitějších rolí v Liberci, který dominuje extralize. Odvádí dobré výkony už druhou sezonu. Vzhledem k nedostatku centrů jsme ukázali na něj, i když není úplně nejmladší. Je ale důrazný a právě takové hráče potřebujeme,“ říká Jandač.

A Růžička?

Ten prožívá nejlepší sezonu v kariéře. Byl na tom velmi dobře i v minulých letech, ale chyběla mu možná trošku agresivita a pohyb. Co ho letos sleduju, tak se mi líbí a dostane prostor.

Řešil jste nominaci Růžičky mladšího i s Růžičkou starším?

Ne. S Vláďou v kontaktu sice jsme, ale vůbec jsem se s ním o jeho synovi nebavil.

Jelínek s Růžičkou dostávají šanci i kvůli tomu, že máte problémy s uvolňováním hráčů. Týká se to pouze ruské KHL?

Ano, v Česku jsem nic neregistroval. Problémy byly, jsou a budou. Kluby tlačí na své hráče, aby si je udržely a minimalizovaly riziko zranění nebo únavy před nejdůležitějšími boji v sezoně. Na tom se nikdy nic nezmění, neřešíme to jenom my, ale i Švédové a Finové.

Je těžké hráče vybírat, když víte, že mu můžete v jeho klubu zavařit?

Jdeme případ od případu. Při minulé nominaci byl velký tlak z Kazaně, Chabarovsku nebo Jekatěrinburgu. Rusáci si do reprezentační pauzy navíc dali zápasy, o to byly tlaky větší. Řekli jsme všem klukům, že když jim dáme pozvánku do reprezentace, tak chceme, aby byli bez výjimek v pondělí na srazu. V úterý je pozdě, protože jim bude chybět energie na zápasy. Některým klukům jsme řekli, aby si vybrali buď tým, nebo nároďák.

Koho například?

Třeba konkrétně Zohorny, na kterého hodně tlačili, ale on dal přednost nároďáku. To jsme byli příjemně překvapení. To samé se týkalo Sekáče s Jordánem.

Poprvé jste vzal do reprezentace obránce Kloka. Slibujete si od něj do budoucna, že bude důležitým pilířem pro nároďák?

Bude to hodně na něm. Já jsem tady od toho, abych mu dal prostor a příležitost. To jsem udělal a teď jsou další kroky na něm. Má předpoklady, proto dostal pozvánku. Stáli jsme o něj už minule, ale Vítkovice hrály Ligu mistrů.

Co se vám na něm líbí?

Je schopný hrát přesilovky i oslabení, poměrně dobře bruslí, fyzicky je dobře vybavený. Ve svém věku má důležitou roli v týmu. Minulý turnaj jsme dali šanci Dvořákovi z Varů, což bylo docela překvapení. Ale já toho kluka viděl delší dobu a nezklamal. Proto dostává další šanci. To se týká i Kloka.

Pozvánka pro Jelínka a Růžičku potvrdila změnu filozofie při nominacích na turnaje EHT. V čem spočívá?

Chceme dávat prostor klukům, kteří ho ještě nedostali. Důvod je jednoduchý - chceme rozšiřovat portfolio hráčů, kteří budou mít mezinárodní parametry, protože často není jednoduché poskládat tým.

Dá se říct, že už máte u některých hráčů jasno, že se podívají na MS do Paříže?

Někteří kluci k tomu mají hodně blízko, ale finální nominace se bude dělat, až budou vypadávat hráči ze soutěží - ať už evropských, tak zámořských. Je to živý mechanismus, který se bude tvořit. Takže žádná jména říkat nebudu.

A oslovujete už ohledně mistrovství hráče z NHL?

Ještě je brzy, byť se to na první pohled nemusí zdát. Pořád je tu uzávěrka přestupů, která může se všemi předpoklady zamíchat. Takže zatím můžeme jenom spekulovat. Představa se vám zbortit během chvilky, protože vám vymění hráče. Mimo play-off je momentálně Arizona, kde máme tři hráče, Colorado, kde nemáme nikoho. Pak jsou tam kluby pod čarou play-off, ale ty rozestupy jsou tak malé a zápasů do konce tolik, že se může stát cokoli. V pravidelném kontaktu s některými hráči je Martin Ručinský, Venca Prospal a Jirka Fischer. Sledujou i hráče v AHL, protože jich tam máme hodně.

Neplánujete vy sám zámořskou inspekci?

Momentálně ne, protože Jirka Fischer a Venca Prospal vidí všechny zápasy. Speciálně Jirka Fischer, protože je to jeho práce. Pravidelně mě informuje, referuje. Inspekční cesta je jedna věc, ale nominace druhá. Můžete tam zajít, vidět hráče v jednom zápase, ve kterém mu to nemusí sednout... Díky Světovému poháru máme o hráčích přehled, takže víme, o koho bychom měli zájem. Pak je ještě otázka, aby je pustily kluby, aby byli zdravotně v pořádku a aby nebyli v play-off.