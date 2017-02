Udržet druhé místo v Euro Hockey Tour, přeje si Jandač před Švédskými hrami

K tomu mu má pomoci tým, ve kterém po velmi dlouhé době nemusel dělat příliš mnoho změn. Nechybělo mnoho, aby trenér neobdržel ani jednu omluvenku - až v pondělí dopoledne ji poslal plzeňský kanonýr Dominik Kubalík, jehož nahradil chomutovský Michal Vondrka.

„Jelikož jsme s Dominikem počítali do první formace jako střelce, tak jsme sáhli po Michalovi, který je na tom letos podobně. Daří se mu extrémně, má výbornou sezonu a vedle Kováře s Radilem podle nás zapadne,“ říká Jandač.

Podle něj však bylo omluvenek mnohem víc, jen se jim snažil dopředu vyhnout. Toto je především úkol generálního manažera Martina Ručinského, jenž s hráči dopředu komunikuje. Proto se v týmu neobjevili ti, kteří čekají přírůstek do rodiny nebo ti, kteří mají drobná zdravotní omezení.

„Na každé akci chceme mít tým kompletní od začátku. Nechceme dělat moc změn. Aspektů, které hrají roli, je hodně a my se snažíme dopředu sestavit tým, který vydrží pohromadě.“

To by tentokrát mohlo vyjít. Změnit to může snad jen smůla jako minule, kdy při tréninku dostal pukem do obličeje Jiří Sekáč. I proto jsou v záloze náhradníci. Mimo jiné sparťanská trojice Vrána, Řepík, Uher, která hraje v úterý ve Švédsku finále Ligy mistrů a která by podle dohody nastoupila až do víkendových zápasů.

Pokud jde o brankáře, tak dodatečně nominovaný Bartošák z Vítkovic s týmem do Švédska neodcestuje, bude jen vypomáhat při trénincích v Praze. Francouz s Kovářem se prostřídají v prvních duelech. „A podle toho se rozhodneme, kdo nastoupí do posledního utkání s Ruskem,“ říká Jandač.

Má někdo ze týmu šanci ukázat se natolik, že by si řekl o nominaci na mistrovství světa? Na to trenér odpovídá: „Šanci má, ale nechci předjímat, protože do MS je dlouhá cesta. Do všeho navíc promluví NHL.“

Kouč teď musí spíš řešit, co s borci, kterým skončí sezona už v únoru. Pár takových se najde především v ruské KHL. Pro se chystá tradiční tréninkový kemp, jenž by měl začít 20. března.