O letošní baráž Čachotský přišel. Dočká se jí s Jihlavou příští rok?

Při středečním startu nové sezony WSM Ligy nebude ve žlutočerveném dresu Dukly chybět tradiční lídr jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský. Čtyřiatřicetiletý útočník, který se vrátil po ročním hostování v extraligovém Zlíně.

„Na start sezony se určitě těším. Stejně jako všichni ostatní,“ usmívá se bývalý kapitán Dukly. „Předzávodní období máme konečně za sebou a teď to vypukne. Doufám, že jsme dobře nachystaní. A že nám to bude od začátku lepit.“

„Že bych v mém věku někde jinde v extralize dostal šanci, už si nemyslím.“ Tomáš Čachotský, útočník Jihlavy

Byla letos letní příprava hodně tvrdá? Měli jste ji krátkou, intenzivní, jinou než v předchozích letech.

Bylo to hodně odlišné. Uvidíme, jak to bude vypadat v sezoně a jaké to přinese výsledky. Podle toho pak budeme změny hodnotit.

Co byl hlavní rozdíl? Že odpadlo kolo, plavání a všechna pozornost se věnovala posilovně?

Přesně tak. Nebylo tam vůbec žádné běhání, žádná vytrvalost. Všechno bylo intenzivní, silové, zaměřené na dynamiku.

Bolely vás jiné svaly?

No, těžko říct. (usmívá se) Asi jo. Protože při běhu se zapojují jiné svaly než v posilovně. Bylo to prostě odlišné.

Jak se těšíte na návrat do jihlavského dresu? Rok jste byl mimo.

Těším se. Doufám, že budeme hrát dobře. Že si to všichni užijeme. A že uděláme nějaký výsledek.

Jak vzpomínáte na minulou sezonu, kdy jste působil ve Zlíně?

Bylo to fajn, o soutěž výš. Rozdíl ve hře tam byl vidět. Naučil jsem se pár nových věcí, potkal jsem fajn lidi. Takže jenom super.

Když jste loni odcházel z Jihlavy, říkal jste, že je to možná poslední šance zahrát si extraligu. Takže teď už se do nejvyšší soutěže podíváte už pouze s Duklou?

(přemýšlí) Na to neumím odpovědět. Ale asi to tak bude. Že bych v mém věku někde jinde v extralize dostal šanci, už si nemyslím. Snad se konečně povede něco uhrát tady. To, co bych chtěl...

Jihlava loni hrála baráž, ale bez vás. Jak moc mrzelo, že jste v zápasech, na které se tady dlouho čekalo a vy sám jste o ně bojoval, najednou na ledě nebyl.

Rád bych si baráž zahrál, to je jasné. Kluky jsem viděl, jezdil jsem se na ně dívat na každý zápas. Strašně jsem jim přál, aby to zvládli. Už v play-off, aby se do baráže po těch letech dostali. Bylo to fajn. Škoda že jsem si to nemohl zahrát. Ale zase jsem si vyzkoušel něco jiného. Takhle to prostě mělo být.

Změny v kádru Jihlavy Příchody: Josef Skořepa (Benátky nad Jizerou,hostování), Richard Diviš (Olomouc, hostování), Tomáš Čachotský (Zlín, konec hostování), Vlastimil Bilčík (Kometa Brno, hostování), Filip Stoklasa (Pardubice, hostování), David Kajínek, Jiří Říha (oba Liberec, hostování), Miroslav Svoboda (Třinec, hostování), Adam Zeman (Olomouc, konec hostování), Aleš Jergl (Olomouc, hostování) Odchody: Marek Melenovský (konec hráčské kariéry), Miha Štebih (Slavia Praha), David Honzík, Martin Parýzek, Ondřej Šafář, Denis Šimek, Ondřej Beránek, Tomáš Harkabus, Martin Kohout (všichni Karlovy Vary, konec hostování), Jan Kolář (Pardubice, konec hostování), Pavel Mrňa (Plzeň, konec hostování), Marek Prokš (konec smlouvy), Vojtěch Zadražil (Prostějov, hostování), Ondřej Malec (Sheffield Steeldogs)

Když jste to sledoval osobně, nesvrběly vás trochu ruce? Nechtěl jste jít pomoct?

Jak říkám, zahrát bych si to chtěl. Ale na druhou stranu, to kluci si to vybojovali. A aby se do toho někdo motal? To si myslím, že by vůči nim nebylo fér. Oni měli svoji partu, svůj vybudovaný mančaft. Za celou sezonu měli nějaké návyky. Pro mě to v tu chvíli bylo opravdu jenom o tom se na ně podívat.

Když se hrála baráž, tušil jste, že byste se po sezoně do Jihlavy mohl vrátit? Nebo jste chtěl zůstat ve Zlíně?

V tu dobu tam nebylo jisté vůbec nic. Vše bylo otevřené.

Do Jihlavy se z Olomouce vrátil také váš bývalý spoluhráč Adam Zeman. A zřejmě budete znovu nastupovat v jedné lajně. Asi bude dobré na úspěšnou spolupráci navázat, že?

Zatím to vypadá, že budeme hrát spolu. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Teď se nám jakžtakž povedl zápas s Třebíčí. Ale musíme to potvrzovat každý další zápas. My oba i s Ríšou Divišem cítíme, že o sobě víme. Ta chemie mezi námi nějak je. Nějak nám to fungovalo a funguje. Myslím si, že je to fajn. Sice pro Adama škoda, že se musel vrátil, protože extraligu bych mu přál. Je to dobrý hokejista. Ale když už je tady, jsem rád, že si můžeme zahrát spolu.

Hráči často opakují, že není důležité, kdo góly dává a kdo na ně nahrává, že se počítají jen vítězství. Ale... Asi byste se rádi podívali na tabulku produktivity a viděli se někde nahoře, ne?

Nevím, jestli podívali. Ale jde o to, že od nás se to bude trošku čekat. Že bychom tým měli nějak táhnout. Že neskončíme sezonu s bilancí 3+4. Budeme se na tom muset nějak podílet. Ale pokud se bude dařit někomu víc a mančaft bude vyhrávat, tak v tom nevidím absolutně žádný problém. Je to o tom, aby tým šlapal, vyhrával. A pak si myslím, že budeme mít takovou pohodu a klid na práci, že by to mohlo být fajn.