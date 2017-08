Jandač si v olympijské sezoně přeje medaili: Chceme odhodit balvan

Na akci, o které Jandač říká: „Byli bychom rádi za jakoukoliv medaili. Abychom balvan, který tlačím já či moji předchozí kolegové, odhodili.“

Poslední medaile – bronzová – je totiž z her v Turíně 2006.

Na olympiádě budou po 20 letech chybět hráči z NHL. Je pro trenéra lepší, že si výběr může právě na evropských turnajích připravit?

Hráče z evropského trhu dobře známe. A nemáme zase takový výběr, koho nominovat. Bude to snazší, že hráče můžeme pozvat, vidět je. Z vlastní zkušenosti však vím, že před turnaji EHT často docházelo k omluvenkám nebo zraněním. Nechci předjímat, jestli budeme mít ve Finsku a Rusku kompletní tým, ale jsou to akce, které budeme směřovat k tomu, abychom se dobře připravili na Koreu.

Omluvenek kvůli olympiádě ubude, ne?

Doufám, že žádné nebudou. Snad hráči cítí, že mají mnohem vyšší šanci se účastnit olympiády než v minulosti, když to absolvovali hráči z NHL. Ochota přijet bude. Olympiáda je přece jen výjimečná a všichni sportovci k tomu přistupují jinak než k akci, která je každý rok.

Pro vás je olympiáda víc než mistrovství světa, kde mohou být paradoxně mnohem lepší hráči?

Pro mě je to tak, že je první turnaj olympiáda. To je to, na co se teď zaměřuji. Mistrovství je až dva tři měsíce poté. Byli bychom hrozně rádi, pokud bychom přivezli jakoukoliv medaili. Abychom ten balvan, který tlačíme já či moji předchozí kolegové, konečně odhodili.

Hokejová reprezentace: program sezony 23. srpna Česko – Slovensko

24. srpna Slovensko – Česko Karjala v Helsinkách:

8. listopadu Švédsko – Česko

10. listopadu Česko – Švýcarsko

12. listopadu Česko – Rusko Channel One Cup v Moskvě:

13. prosince Česko – Finsko (Praha)

15. prosince Česko – Kanada

17. prosince Švédsko – Česko Olympijské hry (9.–25. února, Pchjongčchang):

15. února Korea – Česko

17. února Česko – Kanada

18. února Švýcarsko – Česko

Následuje play-off. Carlson Hockey Games v Česku:

19. dubna Česko – Finsko

21. dubna Česko – Švédsko

22. dubna Česko – Rusko Švédské hokejové hry ve Švédsku:

26. dubna Švédsko – Česko

28. dubna Finsko – Česko

29. dubna Česko – Rusko Mistrovství světa v Dánsku (5.–20. května, Kodaň)

V tom může být pro Česko výhodou, že to bude bez hráčů NHL.

Dominance Kanady na posledních turnajích byla zřejmá, ale nechci říkat, jestli tak máme větší či menší šanci. Pokud ano – a to nejen my – o to ten turnaj bude zajímavější. Věřím, že i pro fanoušky to bude pořád stejná zábava. I když si myslím, že by tam měli být nejlepší hráči, ale NHL si prosadila své.

Rus Ovečkin přesto řekl, že pojede. Od Čechů jste to neslyšel?

Až to někdo prohlásí, budu rád. Ale jedna věc je prohlášení a druhá věc pak realita.

Když na olympiádu jezdili hráči z NHL, nominace se oznamovala hodně týdnů předem. Co teď?

Do 15. září musíme oznámit tzv. long list, na kterém musí být všichni potenciální hráči, kteří by mohli na turnaji nastoupit. Máme zhruba 70 jmen a budou přibývat další, abychom na někoho nezapomněli. Nechceme se dostat do situace, že hráč nebude na seznamu a bude mít výbornou sezonu. Před olympiádou můžeme vzít do přípravy osm náhradníků, ale do turnaje už musíme nahlásit 22 hráčů a tři brankáře. A pokud by došlo až k takovému překvapení, že by na long listu hráč nebyl, tak věřím v manažerské schopnosti Milana Hniličky.

Ten vystřídal v roli manažera Martina Ručinského. Proč?

Vzhledem k náročnosti sezony jsme chtěli, aby byl generální manažer u týmu častěji. Martin to časově nedává, má nějaké aktivity. Asi ho to trošku mrzelo, ale říkal, že se nedá nic dělat. Chtěl pokračovat alespoň v roli konzultanta, a tak bude nápomocen při olympiádě a mistrovství světa.

Bude nominace na olympiádu jiná než na mistrovství světa?

Ano. Na mistrovství hrajete i sedm zápasů v deseti dnech a musíte mít hráče, kteří to zvládnou. Jsou kluci, kteří mají zkušenost, věk a výborně odehrají tři čtyři zápasy, ale v závěru turnaje – když se rozhoduje – nemají energii. Na olympiádě fyzická náročnost taková není. Takže se tam může objevit hráč, který ani nemá chuť jet na závěr sezony na mistrovství. Má za sebou náročné play-off, je dobitý, zraněný, zato ještě v únoru není tak unavený. Může přijet starší borec a půjde mu to.

KHL má před olympiádou dlouhou pauzu. Bude soustředění, abyste hráče udržel v tréninku?

Určitě chceme udělat tréninkový kemp, ale potřebujeme příslib klubů, že nám je uvolní jako pro ruskou reprezentaci. Oficiálně totiž máme nárok na hráče sedm dní před prvním zápasem v turnaji, což znamená 8. února. Ten den končí extraliga, KHL přitom 23. ledna a bohatší kluby určitě poletí na soustředění do Dubaje za sluníčkem. Zkušenost je taková, že dokud ten příslib není písemně, ale jen ústně, stát se může cokoliv. Teď ještě řešíme, jestli před olympiádou sehrát nějaké přípravné utkání, abychom tu pauzu hráčům KHL zkrátili.