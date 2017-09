Hokejisté Karlových Varů chtějí po vsetínské ztrátě první výhru

Třebíč se poprvé představí na ledě soupeře, hned s touhou a povinností bodovat. Úvodní dva domácí zápasy totiž prohrála, s Benátkami 1:3 a Ústím 3:6 a bez bodu je v tabulce na jejím chvostu. Sice s body, ale také bez tříbodové výhry a bude na Energii, aby tuto soupeřovu nehezkou bilanci udržela.

„Budeme se určitě dívat na video, jak hrají. Pro nás je ale nejdůležitější vyhrát za tři body, protože ze dvou zápasů máme pouze tři. To je podle mě málo,“ řekl pro klubový web dvaadvacetiletý karlovarský útočník Martin Kohout.

První venkovní duel se Energii nepovedl, ve Vsetíně padla 3:2 v prodloužení, Na Lapači sice vedla 2:0, slibný náskok ale neudržela a nakonec se musela spokojit jen s jedním bodem. V čase 64:16 o tom rozhodl Radim Kucharczyk, jenž si v duelu připsal také asistenci. Branky Varů zaznamenali Podlipnik a Rohan.

Na zápas byla připravena. „Věděli jsme, že nás čeká kvalitní a dobře organizovaný soupeř s vynikajícími diváky na své straně,“ prozrazuje asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška.

Přitom průběh byl podle vysněného karlovarského scénáře. „V první třetině je umlčíme, dáme šance, které si určitě vypracujeme a bude klid,“ říkal před zápasem útočník Jaromír Kverka. Tak to i bylo, ve 27. minutě vedla Energie o dva góly. „Vstoupili jsme do utkání tak, jak jsme chtěli. Hráli jsme jednoduše a brzy se nám podařilo vstřelit první branku, což byl náš cíl,“ uvedl asistent Mariška.

Jenomže za domácí ještě do druhé přestávky srovnali Vávra s Dundáčkem. Druhou vítěznou bouři na slavném Lapači trefil v čase 64:16 ostřílený Radim Kucharczyk. „Mrzí nás, že jsme ve druhé třetině ustoupili od našeho hokeje a dali domácím šanci na to, aby srovnali skóre. To byl zřejmě rozhodující moment utkání. Ve třetí třetině už byl hokej opatrný z obou stran, gól nepadl a v prodloužení jsme bohužel udělali velkou chybu jako první,“ míní Tomáš Mariška.

Nakonec mají přece jen Vary na kontě bod. „S bodem jsme relativně spokojeni. Musíme se však naučit zvládat těžké duely a dokázat v nich vyhrávat,“ dodává karlovarský asistent. Někteří hráči byli kritičtější. „Zápas ve Vsetíně hodnotím špatně, protože nám za stavu 2:0 stačilo dát jeden gól a mohlo to vypadat úplně jinak. Bohužel jsme branku inkasovali a soupeře to nakoplo. Ten zápas jsme si tedy bohužel prohráli sami,“ uvedl dvaadvacetiletý útočník Martin Kohout, který na stadionu Na Lapači hokejově vyrůstal.

Vsetínu se podařilo vyhrát i druhý zápas. V úvodu porazil Ústí a potvrdil, že ač je nováčkem, nebude v soutěži do počtu. „Jsme velice spokojeni s hrou i konečným výsledkem. V úvodu byly Karlovy Vary lepší, my působili trochu ustrašeně, ale od druhé třetiny už jsme byli vyrovnaným soupeřem a výhru v prodloužení jsme si zasloužili. Fantastičtí byli také diváci. Atmosféra byla srovnatelná s dobou, kdy se tady hrála extraliga. I proto máme ze zápasu skvělý pocit. Chceme hrát pěkný a aktivní hokej, který se bude divákům líbit. Samozřejmě je důležité vycházet ze zabezpečené obrany. Dnes se nám dařilo velmi dobře, a proto jsme vyhráli,“ říkal po utkání vsetínský trenér Jiří Dopita.