Karlovy Vary hrají o všechno, chtějí plný dům a fandící diváky

Energie nebo Dynamo? Kdo se přece jen trochu odlepí z úplného dna? V karlovarské kabině je jasno.

„Ani jeden z týmů nechce být poslední, tudíž to bude důležité pro oba. My určitě chceme vyhrát, odlepit se ode dna a přeskočit Pardubice,“ hlásí jednadvacetiletý karlovarský obránce Tomáš Dvořák.

Ani případný úspěch ovšem s největší pravděpodobností nezmění fakt, že Energie bude opět po roce zachraňovat účast v extralize v baráži, bodová ztráta je příliš velká.

„Začneme to vnímat, až to přijde, teď ještě se snažíme to nevnímat a soustředíme se zápas od zápasu, abychom nějaké zápasy vyhrávali a víc se dařilo a byli do baráže připraveni,“ přiznává Dvořák.

Vlítnout na ně, jít do vedení

Jak se alespoň dostat z posledního místa tabulky výhrou nad Pardubicemi. „Potřebujeme na ně vlítnout, abychom se dostali do vedení, jako se nám to povedlo naposledy u nich. To by nám mohlo vyhovovat. Hrát naši hru, nepřizpůsobovat se soupeři, pokusit se dát co nejdříve co nejvíc gólů,“ nabízí recept.

Ne vždy se to ale podaří, nedávno doma s Vítkovicemi vedly Vary brzy 2:0 a nakonec prohrály. „Měli jsme výbornou první třetinu, vedli 2:0. Potom jsme zbytečně dostali na 2:1 a ve druhé třetině jsme úplně nesmyslně přestali hrát, soupeř dal gól v přesilovce, a tím se to zlomilo. Výpadek v jedné třetině ovlivnil celé utkání,“ míní Tomáš Dvořák. Důvod nezná.

„Možná, že jsou zkušenosti menší, máme mladý tým, ale nechceme se na to vymlouvat. Už v několika zápasech jsme si dokázali, že šedesát minut dokážeme hrát naší hru a tak, jak chceme a víme, že ty zápasy umíme vyhrát. Musíme se soustředit na celých šedesát minut, a ne jen na jednu nebo dvě třetiny.“

Šest porážek v řadě

I kvůli těmto výpadkům posledních šest zápasů Vary v extralize nevyhrály. „V těch zápasech jsme nehráli špatně, většinu času jsme se soupeřem drželi krok, v některých zápasech i vedli. Třeba v Boleslavi rozhodlo jedno vyloučení, gól a soupeř vyhrál 1:0.“

A to je další kámen úrazu, Energie jako jediná ze čtrnáctičlenného peletonu za 48 kol nedokázala dát sto gólů, na kontě jich má dosud jen 96.

„Potřebujeme dávat víc gólů, s čímž se potýkáme celou sezonu, nevyužíváme přesilovky. To bude rozhodovat důležité zápasy,“ ví Tomáš Dvořák.

V sezoně se mu daří, má za sebou dvě reprezentační akce.

„Z mladší generace obránců je nejsilnější v osobních soubojích. Zvládá je a je na tom dobře bruslařsky. Je to poctivý defenzivní hráč, kterého chceme vidět, v lize se nám docela líbí,“ zdůvodňoval Dvořákovu nominaci reprezentační trenér Josef Jandač před prosincovým turnajem v Moskvě.

Dvořákovi se daří, reprezentuje

Následně se rodák z Havlíčkova Brodu zúčastnil i nedávných Švédských hokejových her. Ve statistikách má odehráno šest zápasů za ČR.

„Osobně se mi tuto sezonu docela daří a je škoda, že jsme těch zápasů neuhráli víc. Některé se lámaly na konci utkání a teď nám ty body chybí,“ říká Tomáš Dvořák. Ani přechod z mezinárodního na extraligový led mu nedělal potíže.

Zpět do extraligy v pohodě

„Reprezentační hokej je v jiné rychlosti, jinak takticky, celkově trochu jiné, ale já myslím, že jsem si na to zvyknul docela rychle zpět. Nebyl to až takový problém,“ říká.

A teď konec extraligové soutěže v karlovarském dresu. „Plán je jasný udržet se v extralize. Baráži se pravděpodobně nevyhneme, to už je víceméně skoro jasné. V play-out se potřebujeme připravit na hokej do baráže, podávat co nejlepší výkony a vyhrát co nejvíc zápasů, hlavně doma. Rádi bychom, aby fanoušci nadále chodili, fandili a podpořili nás. Budeme to potřebovat,“ přeje si Tomáš Dvořák.