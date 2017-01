Plzeňský snajpr Kubalík: Každý další gól je teď už jen bonus

„Teď už každý další gól, jestli tedy ještě nějaký dám, bude bonus za to, že jsem překonal ten loňský rok. Ale nejšťastnější budu, když se nám povede všech deset zbývajících zápasů vyhrát,“ prohlásil 21letý snajpr po utkání 42. kola.

Nemrzí vás, že se proti Chomutovu nepovedl hattrick?

Nemrzí. Jsem hrozně rád, že jsme vyhráli, poslední tři zápasy se nám výsledkově ani herně moc nepovedly. Pro nás jsou to hrozně důležité tři body a věřím, že se vrátíme k hokeji, jaký chceme hrát.

Uvědomil jste si, že jste dotáhl loňskou střeleckou bilanci?

Těší to. Ale loni se dařilo celému týmu, všichni jsme bodovali. V téhle sezoně je to trošku jiné. Budu se opakovat, jsem strašně rád, že teď moje góly pomáhají k bodům, na začátku sezony to tak nebylo.

Vnímáte na sobě nějaký tlak, že tým na vaše góly hodně spoléhá?

Takhle mi to vyhovuje. Každý máme v mančaftu svoji roli. Já nejsem od toho, abych dokázal najít někoho, aby to dal do prázdné branky. Prostě střílím... (úsměv)

Dlouho byl zápas s Chomutovem vyrovnaný, kdy se lámal ve váš prospěch?

Myslím, že v přesilovce na konci druhé třetiny, kdy jsme odskočili na 2:1. Už před tím gólem jsem měl šanci, ale netrefil jsem v ideální pozici dobře puk, moje chyba. Ale cítil jsem, že tu přesilovku hrajeme dobře a že nám to tam spadne.

Indrák vám pak přihrál mezi kruhy a ukázal jste parádní ránu bez přípravy.

Jo, byl jsem docela napumpovaný z té šance předtím (smích). Dostal jsem to krásně na volej a snažil se to trefit pořádně k tyči.

Když jste zkraje třetí části navýšil skóre na 3:1, už jste věřil, že to dotáhnete k výhře?

Asi jo, to byl zlom. Věřil jsem, že to dotáhneme. Neustoupili jsme z naší hry, nahazovali puky za jejich branku, napadali, nepouštěli je ze třetiny. Zvládli jsme to dobře.

V neděli vás čeká utkání v Brně, kde jste loni v říjnu nasázel čtyři branky. Je to výzva?

Jenže jsme jich osm dostali a na to se vyhrát nedá. Takže hlavně musíme hrát dobře odzadu a vyvarovat se faulů. A pak je třeba načapeme.