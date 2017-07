Zpátky doma, Lubina bude radit druholigovému Dvoru Králové

Hokejový bouřlivák Ladislav Lubina se vrací do rodného města. Od nové sezony bude působit jako poradce hlavního kouče HC Rodos Dvůr Králové nad Labem, který si poprvé v klubové historii zahraje druhou ligu. Hlavním trenérem bude i nadále Ivan Houda, jenž s týmem postup do třetí nejvyšší soutěže vybojoval. Lubina naposledy působil v Kazachstánu.

„Ladislav Lubina se stane součástí realizačního týmu, bude poradcem hlavního trenéra, kterým zůstává Ivan Houda. Bude pomáhat na trénincích i na střídačce při zápasech. Je to velká osobnost, která má mužstvu co dát,“ říká prezident HC Rodos Vasil Teodoridis. S bývalým zkušeným útočníkem, který ve Dvoře Králové krátce působil už v sezoně 2009/2010 před odchodem do Komety Brno, se dohodl velice rychle. „Jednání trvala asi týden,“ přiznává klubový boss.

Ladislav Lubina se k týmu připojí začátkem září, tedy dva týdny před prvním soutěžním zápasem HC Rodos ve druhé lize. S-- hlavním koučem Ivanem Houdou ale bude spolupracovat už na druhé části letní přípravy, která začne v srpnu.

„Ladislav Lubina hrál i trénoval v extralize, přinese do týmu nové poznatky a pomůže nám k tomu, abychom byli na sezonu, která nás čeká, co nejlépe připravení,“ poznamenává Ivan Houda. Miloš Hlavsa, který v uplynulé sezoně vypomáhal na střídačce, zůstává vedoucím mužstva.

Padesátiletý Lubina naskočil do nejvyšší soutěže v roce 1984. O rok později ho draftovala Minnesota North Star, slavnou NHL si však nikdy nezahrál. Většinu hokejové kariéry rodák ze Dvora Králové strávil v dresu Pardubic, se kterými získal tři mistrovské tituly. Působil také v Třinci a krátce v Dukle Jihlava. V sezoně 2005/2006 se stal prvním hokejistou, který v extralize překonal hranici 900 zápasů. Celkem odehrál 910 utkání a nastřílel 337 branek. V sezoně 1990/1991 se Lubina stal nejlepším ligovým kanonýrem, v 50 duelech nasázel úctyhodných 41 branek. Vyzkoušel si rovněž zahraniční soutěže ve Finsku, Německu a Švýcarsku.

V roce 1987 si zahrál na Kanadském poháru. S českou reprezentací získal v roce 1992 bronz na zimní olympiádě v Albertville a také tři bronzové medaile na mistrovství světa. Hokejovou kariéru ukončil v roce 2006. Záhy se začal věnovat trenéřině. Jako kouč působil v Chrudimi, extraligových Pardubicích, Brně a Slavii Praha, kde v roce 2014 vystřídal Vladimíra Růžičku. V sezoně 2011/2012 s Pardubicemi, coby asistent hlavního trenéra, slavil mistrovský titul. Naposledy trénoval kazachstánský celek Ertis Pavlodar.

Kromě Ladislav Lubiny HC Rodos před novou sezonou angažoval devět hráčů. Z Litoměřic přišel útočník Milan Valášek, z Jaroměře nejlepší střelec uplynulého ročníku krajské ligy Tadeáš Kocián. Obranu vyztužili extrutnovský Lukáš Junek a urostlý zadák Michal Petira, který má zkušenosti z první i druhé ligy.