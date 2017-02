Měl jsem štěstí, řekl Lenc o své premiérové trefě v reprezentaci

„Spadlo mi to tam se štěstím,“ řekl novinářům Lenc, který se po vyražené ráně Petra Jelínka pohotově před brankovištěm dostal k puku a prostřelil devatenáctiletého debutanta v ruské brance Ilju Samsonova.

„Myslím, že jsme nehráli špatně. Byli jsme před brankou, ale trošku toho štěstí nám chybělo. Spíš se puk odrážel od nás než k nám. Škoda,“ litoval Lenc, že čeští hráči nedotáhli zápas do vítězného konce.

Po vyrovnání Anatolije Golyševa na 2:2 musel paradoxně v přesilovce při vyloučení Alexeje Bereglazova podržet český tým hned třikrát brankář Pavel Francouz. Dvakrát na něj jel sám Vladimir Tkačov, při druhém úniku Čechům pomohla horní tyčka a následovalo trestné střílení, které český gólman Tkačovovi chytil.

„Říkali jsme si pak v kabině, že nás výborně podržel a že jsme nějaké šance měli, stačí to využít a zvládneme to. Bohužel jsme je neproměnili a Rusové zápas vývoj naklonili k sobě. Pak si to pohlídali,“ podotkl Lenc.

Češi po úvodní porážce se Švédskem (2:5) a sobotní výhře nad Finskem (7:1) další body na turnaji nepřidali.

„Švédové hráli takovou urputnou obranu, vůbec nás nepouštěli do předbrankového prostoru a my se tam vůbec netlačili. S Finy jsem nehrál, ale ze střídačky si myslím, že jsme měli ve všem navrch. Byl to parádní zápas. S Rusy to byla taková přetahovaná. Bohužel rozhodla produktivita a pohyb, který byl na jejich straně,“ hodnotil turnaj Lenc, který debutoval v reprezentaci na listopadovém turnaji Karjala.

Lenc nastupoval ve čtvrtém útoku s klubovým spoluhráčem Tomášem Hykou a libereckým centrem Petrem Jelínkem. „Je to o tom nedostat gól, sebrat jim síly a zkusit nějaký dát. Asi nemáme zápasy rozhodovat, nebo alespoň já to tak v klubu neměl. Povedlo se nám gól dát, myslím, že jsme hráli aktivně. Celkem jsme se drželi u nich v pásmu, u sebe neměli závary. Nebylo to špatné,“ dodal Lenc.