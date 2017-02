Tohle jsem nečekal ani ve snu, hodnotil plzeňský útočník Lev

Škoda si připsala nejvyšší vítězství v sezoně a v přímém souboji si upevnila devátou příčku tabulky.

Popravdě, takový průběh jste si moc představit nedokázali, že?

Já to po zápase říkal Ondrovi Kratěnovi, že tohle jsem nečekal ani ve snu. Ale tak se to prostě občas sejde. Někdy stojíte před brankou na stejném místě, ale neodrazí se to k vám. Teď nám to přistávalo na hokejkách. Ale šli jsme si za tím.

Myslel jste po dvou trefách na hattrick?

To už jste se ptali po derby ve Varech... (úsměv) Snažil jsem se, bylo by to fajn. Ale zase jsem nějak netlačil na pilu. Hlavní jsou tři body.

Lámalo se utkání hned v úvodu, kdy jste zvládli dvě oslabení?

Určitě. Pak dali sudí dvě přesilovky nám a my jsme obě během chvíle využili. Dařilo se, byli jsme v laufu. Dvě třetiny byly super, pak už se to jen nějak dohrávalo.

Říká si pak člověk na ledě: Hlavně se nezranit, když je jasno?

To ne, na to vůbec nemyslíme. Navíc naši trenéři jsou furt v napětí a to přenáší i na nás. Pořád nám zdůrazňují, ať hrajeme svoji hru, nepolevíme ani na vteřinu.

Mysleli jste i na to, že se Zlínem teď máte lepší vzájemnou bilanci díky vysokému skóre?

To mi došlo až po zápase v posilovně, když jsme se dívali na tabulku. I to je samozřejmě pozitivní.

První gól jste dal zblízka v přesilovce, zato ten druhý v oslabení nečekanou bekhendovou ranou. Překvapil jste Štůralu?

Kdyby to obránce netečoval, tak tam puk sotva doplachtí. Štůrala rozehrával za brankou, byl pod tlakem a já si počkal u mantinelu. Pak jsem to tam jen nějak nahodil.

Vaše řada se Stachem a Indrákem šlapala, všichni jste si připsali gól. Rozumíte si navzájem ideálně?

Už jsme takhle chvíli hráli, někdy před deseti koly se to zase přeházelo. Nedávno v Třinci nás dali trenéři zase dohromady a musím zaklepat, zatím je to moc dobré.

Nemrzelo brankáře Matěje Machovského, že ve třetí třetině neudržel čisté konto?

Možná trochu jo. Ale zase by musel zaplatit, takže spíš je šťastný. (smích) I Prajsyho (Preisingera) jsme na narozeniny k něčemu vyhecovali, Martina Procházku zrovna tak, ten hrál u nás první zápas. Takže mě kluci potěšili, něco do pokladny připluje...

V neděli vás čeká další klíčový zápas v Olomouci. Nehrozí po tomhle výsledku příliš velká euforie?

Jsme pevně nohama na zemi! A i kdyby někoho napadlo létat nad ní, trenéři nám na videu sestřihají naše chyby a vrátí rychle na zem.