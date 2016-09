Bartovič: V Liberci nebudu muset řešit dluhy jako ve Slovanu

Jaký Liberec jste našel po čtyřech letech na Slovensku?

Vždy byl můj cíl vrátit, protože se tu dobře cítím a klub funguje na výborné úrovni. Však tu také bydlím. Přišel čas ze Slovanu odejít, čtyři roky v KHL stačily. Hlavně cestování mě už unavovalo. Kontaktoval jsem agenta, bavil jsem se s trenérem Pešánem a nakonec se všechno dotáhlo.

Co se v Liberci změnilo?

Pro mě bylo dobré, že jsem s libereckým hokejem vůbec neztratil kontakt. I když jsem tu nehrál, tak jsem spoustu zápasů viděl včetně celého play-off. Přišel jsem po titulu, nálada je tu výborná. Zavedlo se tu pár nových věcí a i když byl klub dobrý už předtím, tak teď je ještě silnější.

Hodně se mluví o tom, že Liberec dělá hokej trochu jinak v řadě oblastí: například v koučingu nebo v přístupu k fyzické přípravě. Co na to říkáte?

Mně tenhle styl trénování osobně velmi sedí. Každý trenér věří něčemu jinému, ale dneska je trend osmihodinového trénování zastaralý. Když dneska strávíte na ledě 35 vteřin, tak potřebujete mít hlavně sílu, rychlost a výbušnost. Liberec tomuhle stylu věří.

Jak se trénovalo ve Slovanu?

V Liberci není čas strávený na stadionu tak velký jako v Bratislavě. Tam mi to přišlo ještě trošku hozené do ruského prostředí, co se týká kvantity tréninku. To je také o vizi trenéra, Filip zvolil toto a vyplatilo se mu to.

Berete roli hráče, který by měl v Liberci rozhodovat zápasy?

Je jasné, že se tým od minulé sezony obměnil. Odešlo hodně kvalitních hráčů, na druhou stranu jich dost přišlo. Je těžké to porovnávat. Všechno ukáže čas. Parta se ukáže ve chvíli, kdy začnou zápasy nebo když se dostane do krize. Věřím, že máme velmi dobře poskládané mužstvo, a to charakterově i výkonnostně. A že udržíme nastavenou laťku, anebo se po ní budeme aspoň škrábat, protože nechci, aby se nová sezona porovnávala s tou předchozí. Byť všichni uděláme maximum pro úspěch. Pokud jde o mě, tak je jasné, že tu budou očekávání, ale každý má v týmu nějakou roli a když ji budeme plnit, tak věřím, že přijde úspěch.

Bude nejtěžší ustát ten tlak a porovnávání s předchozí sezonou?

Jdeme do sezony s velkou pokorou, protože všechno začíná od začátku. Víme, že s pokorou a každodenní prací můžeme dosáhnout na úspěch. Nechceme se koukat okolo, ale čistě jen na naši práci, dělat ji poctivě a věřit, že přinese výsledky.

V Liberci máte poměrně slušnou slovenskou kolonii. To je asi příjemné, viďte?

Je jasné, že jsou to všechno výborní hráči. Ale já tu znám téměř všechny chlapce, takže bych to nerozděloval na slovenskou kolonii. Všichni máme tygra na dresu a musíme vytvořit partu, která bude tahat za jeden provaz.

Zmínil jste, že jste si k Liberci vytvořil vztah. Vy jste si tu celé čtyři roky držel byt?

Ano. Usadili jsme se tu jako celá rodina a budeme tu asi chtít žít natrvalo.

Čím vás Liberec tak uchvátil?

Strašně se nám tu zalíbilo, hlavně děti jsou tu spokojené. A člověk se kouká hlavně na to, aby se tu cítila dobře hlavně rodina. Navíc tu za těch sedm, osm let mám dost kamarádů a známých.

Jak vzpomínáte na angažmá ve Slovanu, kde jsou už několik po sobě velké finanční problémy?

Nejtěžší byla moje třetí sezona, kdy se nevědělo, jestli Slovan bude pokračovat v KHL a jestli hráči dostanou vyplacené peníze za sezonu, protože byla docela dlouhá doba, kdy nám neplatili. Nebylo to příjemné, dohrávali jsme sezonu ve čtrnácti hráčích, takže to bylo dost na hlavu. I když byl tým silný a věřil, tak přece jenom dlouhé rozhovory a mítinky o penězích hodně narušovaly koncentraci na hokej. Byly to nepříjemné záležitosti, ale jsem rád, že to Slovan zvládnul a doplatil hráčům peníze.

Vy máte všechno vyrovnané?

Mám. Nebylo to příjemné, ale jsem rád, že to Slovan zvládnul a zaplatil.

Byl jedním z důvodů, proč jste se rozhodl pro Liberec, i fakt, že je finančně stabilní?

Vím, že tyto věci v Liberci vždycky dobře fungovaly. Člověk tu nemusí řešit žádné potíže a může se soustředit čistě na hokej. Vím, že každý hráč, který do Liberce přijde, je spokojený a dělá z klubu ještě silnější organizaci. Proto hodně dobrých hráčů přichází a proto Liberec dosahuje na dobré výsledky. I zázemí a stabilita hraje velkou roli.