Radil sní o mistrovství světa. A z dálky kvituje změny v Pardubicích

Možnost zvýšit svoje šance bude mít počínaje dneškem na Švédských hrách v Göteborgu, kam jej nominoval kouč národního týmu Josef Jandač.

„Nebudu zastírat, že je to můj sen, který bych si chtěl splnit,“ řekl Radil, který byl před dvěma roky při šampionátu v Česku v širším kádru, ale nakonec se na soupisku nedostal. Ve Spartaku Moskva teď ale prožívá nepříjemné období. Klubu se vůbec nedaří a v novém kalendářním roce vyhrál jediný ze 13 zápasů. „Je to nepříjemná situace. Snažím se soustředit na sebe, na svůj výkon, neřešit to a bojovat do konce,“ prohlásil Radil.

S 32 body za 11 branek a 21 asistencí z 53 utkání je třetím nejproduktivnějším hráčem týmu, což je pro něj slabá náplast. „Já mám body zhruba tak nějak jako minulý rok, ale když se nedaří týmu, prohrajete desetkrát v řadě, tak už se to osobní ani moc neřeší,“ podotkl.

Spartak, který se předloni vrátil do KHL po roční absenci, způsobené finančními problémy, má velkou fanouškovskou základnu. A v lednu příznivci přímo v šatně hráčům vyčinili. „Je to taková rarita. Přišli nejdřív vyjádřit podporu a pak se to bohužel zvrtlo,“ vrátil se k nepříjemnému zážitku Radil.

„Tak nějak se to seběhlo, že tam přišli a řekli nám, co chtěli. Nebylo to příjemné, ale co se dá dělat. Takhle to dopadlo, a že bych byl z toho nějaký naštvaný, to vůbec. Já se musím soustředit, abych rozuměl rusky, takže jsem to pak ani moc neposlouchal,“ usmál se Radil.

Přiznal, že atmosféra ve Spartaku je po nenaplnění cíle v podobě postupu do play-off horší než loni. „Měli jsme teď šanci někdy do Nového roku, ale pak to začalo blbě. Prohráli jsme těsně nějaké zápasy, pak už se to s námi vezlo. Teď už je to takový zmar. Snažíme se, ale v hlavách to máme,“ podotkl Radil.

Spartaku se aktuálně prakticky nic nedaří. „Nedáváme góly. Když se dostaneme do šancí, tak toho moc neproměníme. Nemáme moc efektivní přesilovky. Dostáváme mraky gólů v oslabení, každý zápas v nich dostaneme tak dvě branky. Zápas se přitom v přesilovkách láme. Nedaří se nám otáčet zápasy. Vyhráli jsme možná jeden zápas v sezoně, kdy jsme něco otočili,“ popsal Radil.

Ve Spartaku má kontrakt ještě na příští sezonu a přál by si, aby už byla daleko vydařenější. „Je hrozné končit sezonu v polovině února. Začne se hrát o to nejlepší, o co celou sezonu bojujeme, a teď jsem vlastně dvě sezony bez toho. Mrzí to trošku, ale tak to je a musíme se s tím poprat,“ uvedl Radil.

Ve Spartaku je jediným českým zástupcem, ale v Moskvě tráví hodně volného času s útočníkem Lukášem Kašparem, který hraje za Dynamo. „Máme tam oba dva přítelkyně, takže chodíme společně na večeře. V tomhle je to super. Ale kdybych měl Čecha v týmu, tak by to bylo takový veselejší. I když jsem na to už zvyklý,“ řekl Radil.

Je rád, že se Kašpar v sezoně nestěhoval jinam, i když to hrozilo. „Byli jsme z toho smutní a jsme rádi, že to dopadlo dobře.“

Na dálku bude Radil v závěru ročníku sledovat osud Pardubic, kterým vážně hrozí účast v baráži o záchranu v extralize.

„V Pardubicích bydlím, v jiném klubu jsem ani doma nehrál. Teď se tam udělala nějaká výměna, která byla zapotřebí už dávno, dávno předtím. Vzali tam zkušené kluky - Otu Janeckého, Pavla Marka... Pana Holaně neznám, ale myslím, že jsou to zkušení trenéři a mají něco za sebou. Doufám, že to tam dobře dopadne,“ dodal Radil.