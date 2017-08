Udělám z tebe chlapa, slibuje kondiční kouč Peca talentovanému Nečasovi

Po Tomáši Hertlovi, Davidu Pastrňákovi a Pavlu Zachovi, posledních českých hvězdičkách draftu do NHL, by se i tento osmnáctiletý mládenec rád co nejdřív trvaleji usadil v nejslavnější soutěži na světě.

V uplynulých sezonách se centr brněnské Komety vytáhl a zmohutněl. Nemusí se převtělit v lamželezo na bruslích, ale aby mohl prorazit do sestavy Carolina Hurricanes, kteří si ho v červnu vybrali jako číslo 12, stále ještě potřebuje nakynout o notnou porci svalů.

V létě jste na rozvojovém soustředění nadějí nakoukl do zákulisí Hurricanes. Víte, co vám chybí do chlapa, jenž válí v NHL?

Martin Nečas: Jelikož jsem tam potkal jen mladší hráče, ještě to nebyl obří rozdíl. Ostatní byli až o čtyři roky starší, ale skutečné borce uvidím až v září na hlavním kempu. Díky šanci hrát za áčko Komety jsem poznal úplně jinou úroveň hokeje a zjistil, jak musím makat dál na ledě i v posilovně.

Jak zásadní jsou teď pro Martina pokroky v kondici?

Miloš Peca: Jeho kariéru ovlivnila mononukleóza. Zjistili mu ji v předminulé sezoně. Skoro v ní nehrál. To jsi měřil asi 170 centimetrů, ne?

MN: Zhruba 172. Vážil jsem 63 kilo.

MP: Byl jako mimino.

MN: Po návratu z turnaje v Kanadě jsem byl unavený, trápily mě angíny. Až pak odhalili mononukleózu. Přes Facebook jsem se dostal do kontaktu s Mílou, na kterého jsem měl doporučení. Bavili jsme se taky o jídle. Pomohl mi při návratu.

MP: Neči má super rodiče, jednou dvakrát týdně ho vozili ze Žďáru, kde žijí, nebo z Brna za mnou do Liberce, kde jsem tehdy pracoval. Nebylo to ideální, protože k optimálním výsledkům potřebuju sportovce poznat a pak ho denně vidět.

Načež jste se sešli v Brně?

MP: Ozval se mi s nabídkou Libor Zábranský, majitel Komety. Sílu týmu dospělých jsem znal, ale zjišťoval jsem, jaké tu mají mladé hráče. Baví mě je výkonnostně posouvat. O Martinovi jsem samozřejmě věděl. Za rok a půl vyrostl o patnáct centimetrů. Už mě přerostl, přitom mi byl po bradu, když jsme se potkali poprvé. A kolik jsi přibral?

MN: Teď mám 82 kilo, o 19 víc.

MP: Prospělo mu, že si upravil výživu. Že těm změnám věřil. U sportovce je optimální přibírání zhruba kilo – kilo a půl svalové hmoty za měsíc. Tady v Brně jsme spolu začali pracovat denně, což se projevuje.

MN: Tentokrát platilo, že všechno špatné je k něčemu dobré. Měl jsem těžkou mononukleózu, hrozil mi konec hokeje. Nemoc mi otevřela oči. Pochopil jsem, že nestačí jen trénovat celé dny. Že potřebuju správně jíst a regenerovat. I proto jsem se dal docela rychle do kupy.

Kondiční trenér Miloš Peca

Čím jste se dříve ládoval?

MN: Bylo mi skoro jedno, co jím před zápasem, co snídám před tréninkem. Nepozoroval jsem rozdíly. Ale jak se hokej zrychluje, jak hraju proti chlapům, vidím, jak je jídlo důležité. Poznám na těle, co jsem do něj poslal. Vrcholový sportovec musí dodržovat správné návyky.

Co konkrétně jste jedl?

MN: Ráno třeba rohlík s máslem a kakao. To by teď nešlo. Dávám si vajíčka, ovesné kaše, ovesné placky.

MP: Už ví, že existují různé značky kaší s různou kalorickou hodnotou. V našem hokeji se řeší výživa u dospělých. U mládeže se udělá přednáška, ale kluby se o ni nepostarají.

MN: Vím, kdy se mám najíst. Kolik. Není nic složitého nakoupit si a udělat si doma jídlo. Jinak to nejde.

MP: Kdyby neměl mononukleózu, možná dál snídá rohlíky. Sportovec si často uvědomí chybu až po zranění nebo po nemoci.

Lze vyčíslit vliv stravy na výkon?

MP: Četl jsem názor, že výživa dělá 80 procent výkonu. Já si myslím, že má asi padesátiprocentní podíl.

MN: Já bych jídlu dal tak třicet procent. Samozřejmě záleží na připravenosti a dovednostech. A nejde zapomenout na psychiku.

MP: Konkurence roste, hráč musí dbát na spoustu maličkostí. Neči si je uvědomuje a maká na nich.

Kolik by měl ideálně vážit?

MN: Po draftu jsem v Americe přibral tři kila a každé z nich jsem cítil. Hlavně při bruslení, víc mě bolely nohy. Pokud budu za měsíc o pět kilo těžší, na ledě se nehnu. Je třeba postupně zesilovat, vedle běžného tréninku pilovat dovednosti.

MP: Když naberete tři kila měsíčně, není to jen kvalitní svalová hmota.

MN: Mám 188 centimetrů. Myslím, že jsem se už zastavil. A teď bych potřeboval ty kila. Asi 88.

MP: Musíš si vyzkoušet, kolik ti bude nejvíc vyhovovat. Každý hráč si potřebuje najít optimální váhu a s kondičním koučem ji vyladit. Výživou, tréninkem, regeneračními prostředky. Pokud se Martin dostane do NHL, bude si moct zaplatit kvalitní výživu a regenerační servis, aby se dostal do ideální formy.

Jaká jídla si sám připravujete?

MN: Vyzkoušel jsem si pár potravin, které mi sedí. Nejčastěji nakupuju ke svačině vajíčka a ovesnou kaši s bílým jogurtem.

MP: Časem se naučíš počítat kalorie, abys jich neměl přebytek, nebo nestrádal. Když jsme se seznámili, Martin postupoval trochu chaoticky. Teď už ví, kdy si může dát maso se zeleninou. Tělo je schopné přijmout určité množství proteinů, určité množství živin. Když se přejíte, zbytek potravy se nevstřebá.

Jsou hokejisté „stejkožrouti“?

MN: Mám rád hovězí steak. Ale neláduju se jím denně. Večer před zápasem si ho nedám, hůř se tráví.

MP: Jsem rád, že ty rozdíly chápeš.

MN: O stravě nám přednášeli i v Carolině. Taky jsem si o ní četl knížku.

Co jíte před utkáním?

MN: Většinou kuře s rýží. A nějakou zeleninu. Vlastně pokaždé.

Junioři na prahu NHL často bojují s takzvaným dětským tukem. Má s ním Martin potíže?

MP: Záleží na tělesných typech a na genech. Martinův táta byl v mládí výborným běžcem na lyžích. Štíhlý, vytrénovaný. Dítě obézních rodičů si musí dávat větší pozor. Tím spíš, že se v dnešním hokeji mnohem víc dbá na dynamiku, zatímco dřív byla klíčová síla.

MN: Tělesný tuk nám měří pořád. V Brně i v Carolině. Já mám 8,5 %.

MP: Hokejista by se měl pohybovat mezi osmi a dvanácti.

Je správné, když je hráč NHL úplně vyrýsovaný?

MP: Kdyby šel Martin do extrému, mohl by postrádat energii. Tukovou tkáň zároveň považuju za ochrannou vrstvu proti zranění, absorbuje část nárazu.

Alex Ovečkin mívá dokonce špeky. Není jako antická socha, že?

MN: To tedy ne!

MP: I s tukem se musí pracovat. Ale Martin s ním zřejmě nebude mít trable. Možná až ve čtyřiceti.

Dali vám Hurricanes nějaké kondiční tréninkové plány?

MN: Ano, ale já se můžu připravovat s Mílou. Na led jsem v Brně chodil s druhou partou, makali jsme hlavně na individuálních činnostech. Teď ve čtvrtek jsem s povolením Caroliny hrál mač s Jihlavou.

Jaký je program od Caroliny?

MN: Kondiční trenér nám přes aplikaci posílá instrukce. NHL je na jiné úrovni. Všechno je propracované. Během pobytu v Americe jsem každý večer přes internet posílal informace, jakou část těla zvlášť cítím. Jaký sval mám namožený.

Jak si prověřovali vaši fyzičku?

MN: Posadili nás třeba v posilovně na rotoped a měli jsme ujet pět mílí (8,05 kilometru). Dali nám limit dvanáct minut. Stihl jsem to o šest vteřin. Něco podobného jsem nezažil. Fakt jsem se musel kousnout. Nohy postupně tvrdly, rozhodovala vůle. Zvládlo nás to jen pět kluků.

MP: Z kolika?

MN: Z osmadvaceti.

Zřítil jste se pak na podlahu?

MN: Musím přiznat, že jo. Ale podobně vyřízení jsme byli všichni.

Jak moc vás úspěch potěšil? Vylepšil vám v klubu jméno?

MN: Určitě jsem byl rád, ale o místech v sestavě se rozhoduje na ledě. Takže tenhle test nepřeceňuju.

Byl na kempu asistent hlavního kouče Rod Brind’Amour?

MN: Jo, chodil s námi na led a potkávali jsme se v kabině. Vlastně denně.

Jako hráč býval fanatik přes kondici, pamatuju si fotku z titulní strany The Hockey News. Podobal se filmovému Rambovi.

MN: To mu zůstalo. Pořád je hrana.

Martin Nečas (vpravo) z Komety Brno v duelu se Znojmem

V NHL však ubylo těžkotonážníků typu Erika Lindrose a kulturistů, jakým byl Jiří Šlégr, viďte?

MP: Hokej se zrychluje. Atletičnost je důležitější než hrubá síla. Hráči v NHL už neváží 110, 115 kilo, ač jsou o dost mohutnější než v Evropě, kde se na širším hřišti víc bruslí a je potřeba víc vytrvalost.

Jaký je rozdíl v kondiční přípravě na extraligu či KHL a NHL?

MP: Diametrální! Například mladí Rusové jsou jako Brazilci ve fotbale, úžasně šikovní. Ale chybí jim síla. Jsou až vyzáblí, potřebují se před nástupem do NHL obalit svaly.

Platí, že v zámoří je nyní klíčovým slovem výbušnost?

MP: Síla je přímo úměrná dynamice. Ale hodně záleží na technice bruslení. Kdo ji má dokonalou, nemusí tolik dřít. Martin je na ledě velice šikovný, což je jeho výhoda.

MN: Odmalička jsem na bruslích piloval hlavně techniku, ne rychlost. Ostatní byli větší a mohutnější, proto jsem nepatřil mezi úplné blesky, Ale ve Žďáru jsme dělali cvičení na obratnost, bruslení na hrany. Teď se mi to vyplácí. S Mílou postupně v posilovně přidáváme sílu a výbušnost. Rychlostně jdu nahoru.

MP: Základem jsou správně provedené dřepy, k nim se přidávají speciální hokejové cviky – na jedné noze, různé výdrže...

V čem ještě se Martin potřebuje zlepšit?

MP: Důležitá je schopnost vnímat svoje tělo. Hráč musí vnímat signály, které mu posílá. Vědět, kdy potřebuje máknout na síle, kdy si odpočinout, kdy mu chybí zrychlení.

Martin Nečas se poprvé obléká do dresu Caroliny.

Ano, profesor Pavel Kolář vyprávěl, že elitní sportovci tohle umějí. Jaromír Jágr se naučil reagovat na tyto pocity a vyhýbal se zraněním třísel, jež ho zprvu ničila. Jak jste na tom vy, Martine?

MN: Určitě se snažím. Na ledě poznám skoro všechno. Odjedu pět cvičení a vím, jak jsem na tom s vytrvalostí nebo výbušností.

MP: Díky tomu, že se vidíme každý den, můžeme si promluvit a upravit přípravu podle hráčova pocitu. To platí nejen pro Martina, ale pro všechny kluky v Kometě.

Jak je podstatná regenerace?

MP: Po třicítce je u hokejisty důležitější než trénink. Po konzultaci s fyzioterapeutem nastavíme patřičný režim. Čím je hráč starší, tím víc musí dbát na regeneraci – různá cvičení, masáže nebo kryoterapii.

Martin v poslední době čas na odpočinek postrádal, že?

MP: V roce draftu má kluk rozházené přípravné období. Martin byl od loňského srpna v zápřahu. Hlinkův memoriál, srazy osmnáctky a dvacítky, extraliga, mistrovství dvacítek, play-off s Kometou, šampionát osmnáctek, přesun do Ameriky na Combine Testy před draftem. Po něm rozvojový kemp, soustředění dvacítky. Viděl jsem, jak je Martin unavený. Pak si zranil břišní sval.

Je správné v sezoně třeba na tři týdny vypnout?

MP: Určitě. Úplně.

MN: Michal Kempný (reprezentační obránce) mi říkal, že mu loni ublížilo, když si nedal volno. Před Světovým pohárem se cítil zatavený. Na turnaji, kde byli nejlepší hráči, to pak muselo být znát.

Co vás teď čeká?

MN: Nejdřív akce s dvacítkou, pak turnaj nováčků s Hurricanes v Traverse City, odtud přelétáme do Raleigh na hlavní kemp.

Věříte, že už letos se můžete chytit v NHL?

MN: Těžko říct. NHL je zase úplně jinde než extraliga. Jiné hřiště, všechno lítá rychleji. Uvidíme, jak bude všechno vypadat.

MP: Martin musí být na NHL připravený. Třeba Malkin a Ovečkin do ní šli až ve dvaceti. Až dozráli jako kluci a hráči. Záleží na vizi, jakou má klub. Martin udělá to, co mu Hurricanes řeknou.

Martin Nečas o draftu: