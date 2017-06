Čtyři roky na farmě stačily. Dočká se v Detroitu kromě Noska další Čech?

Pro Frka může být letošní rok zlomovým, byť to tak zprvu vůbec nevypadalo. Po přípravném kempu ho Detroit zkraje sezony umístil na listinu volných hráčů, odkud si ho okamžitě stáhla Carolina.

Vypadalo to, že talentovaný útočník prolomil prokletí a dočká se debutu v NHL. To se skutečně stalo, jenže ve finále odehrál v dresu Hurricanes pouze dva zápasy a klub z Raleighu ho dal k dispozici ostatním týmům. Odtud si ho stáhl opět Detroit a obratem ho poslal tam, kde strávil poslední tři sezony. Tedy na farmu.

Frka to však neotrávilo a naopak prožil svůj nejlepší rok v kariéře: díky 27 gólům byl nejlepším střelcem Grand Rapids. K tomu přidal 23 asistencí a celkem tedy v 65 zápasech nasbíral 50 bodů.

Stal se z něj jeden z nejnebezpečnějších hráčů v přesilových hrách, není proto divu, že v nich nasázel 12 branek, v čemž neměl konkurenci a jen to potvrdilo, že má vynikající střelu.

I proto upoutal pozornost generálního manažera Detroitu Kena Hollanda, jenž během play-off se svými pobočníky pozorně analyzuje výkony jednotlivých hráčů. Frkova šance je tentokrát o to větší, jelikož Red Wings po neúspěšné sezoně, v níž po 25 letech poprvé chyběli ve Stanley Cupu, chystají zásadní přestavbu kádru.



Její součástí bude téměř jistě druhý český forvard Tomáš Nosek, jenž je v play-off nejproduktivnějším hráčem (v 15 zápasech má bilanci 10+8), ovšem ani Frk není bez šance. Byť ho ve vyřazovací části trochu přibrzdilo zranění, kvůli kterému vynechal všechny zápasy druhého kola proti Milwaukee.

To poznamenalo jeho čísla, přesto si pelhřimovský rodák drží slušnou bilanci bodu na zápas. Navíc se v play-off konečně zapojil do přesilovkové party a poprvé skóroval.

Farma Detroitu předvádí ve vyřazovací části výborné početní výhody a skórovala v nich třináctkrát za sebou. V druhém finálovém duelu proti Syracuse dokonce třikrát.

Frk na svůj první přesilovkový gól čekal jedenáct duelů. „Trvalo to dlouho, takže jsem fakt šťastný. Bylo to navíc moje druhé střídání v zápase, takže mě to nakoplo,“ popisoval.



Třiadvacetiletý útočník nemá výjimečnou rychlost a nikdy nebude elitním bruslařem, jeho předností je zmiňovaná střelba, která se hodí obzvlášť při nestandardní hře. Proto bylo obvyklé, že se na něj soupeři začali postupem času zaměřovat.

„V play-off to bylo ještě markantnější. Pořád je u mě protihráč a člověk se vlastně nedostane ani k pokusu o střelu. Tak se snažím dělat aspoň něco jiného. Třeba odlákat hráče s sebou, aby se uvolnil prostor pro spoluhráče.“

Frk se stane 1. července chráněným volným hráčem a bude zajímavé sledovat, zda ho bude chtít Detroit udržet. Jasněji by mělo být po rozšiřovacím draftu, který se koná 17. června. Je možné, že na něm přijde o některého stabilního hráče, jehož si může stáhnout nový člen NHL z Las Vegas.

To by mohla být Frkova šance. Do té doby musí nadále přesvědčovat, že za to stojí. Našlápnuto má dobře. V posledním duelu se kromě gólu blýskl i dvěma asistencemi, čímž pomohl Grand Rapids k vítězství 6:5 a celkovému vedení 2:0 na zápasy.