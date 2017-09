Dva hattricky v jednom utkání? Hráli jsme až do konce, říká Mertl

„Takové vítězství v extralize nepamatuju, možná někdy v žácích,“ vzpomínal Mertl, který přišel do Plzně v létě z ruské Ufy.

Když góly přibývají a vše vychází, co se hráči honí hlavou?

Aby byl pořád připravený stejně, nic nepodcenil. Snažili jsme se hrát naplno až do konce. I ve chvíli, kdy už bylo o výsledku jasno.

Všechny tři branky jste vstřelil z bezprostřední blízkosti, byly to pro vás snadné situace?

Před prvním gólem se to jejich brankáři špatně odrazilo od zadního mantinelu a já jsem využil zmatku před brankou. U těch dalších přišly krásné přihrávky od Milana Gulaše. On má ten největší podíl, já střílel prakticky do prázdné.

Je při takovém výprasku člověku na ledě soupeře až líto?

No, dostali deset, prohráli třikrát v řadě. Určitě jim to nezávidím. Ale my se musíme soustředit hlavně sami na sebe. Pro nás je důležité, aby to tam padalo nám.

Snažili jste se v závěru udržet i čisté konto pro brankáře Svobodu?

Systém jsme se snažili držet celých šedesát minut. A je jasné, že ke konci jsme měli v hlavách i tu nulu pro něj a snažili se.

V jedné řadě s Gulašem a Strakou vám to klape, sedli jste si?

S Milanem (Gulašem) se známe odmalička. Zatím nám to všem třem ladí. Jsme rádi, že nám tam nějaké góly spadly, ale pořád je to teprve začátek sezony.

Dominik Kubalík si postěžoval, že hattrick bude mít dražší kvůli tomu, že přidal navíc desátý gól. Jak na tom s klubovou pokladnou budete vy?

No, první góly za Plzeň, takže mě to o moc levněji nevyjde... (smích)

V pátek vás čeká zápas v Hradci Králové, kde jste působil před odchodem do Ruska. Bude to pro vás pikantní souboj?

Znám to tam moc dobře, s nějakými lidmi jsem pořád v kontaktu. Dneska prohráli, takže nám to určitě nedají lacino. Ale my tam chceme uspět a já určitě kluky v kabině zkusím nějak namotivovat.