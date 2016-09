S hráči se tu pracuje jinak, berou se lidsky, chválí si Jihlavu Svoboda

Na předchozí sezonu by jedenadvacetiletý brankář extraligového Třince Miroslav Svoboda určitě brzy rád zapomněl. Formou hostování pomáhal v první lize, ani v Havířově, ani v Šumperku však příliš nezářil. Se druhým jmenovaným mužstvem zažil dokonce pád do druhé ligy.

„V minulé sezoně se mi nedařilo, navíc jsme měli tým, jaký jsme měli,“ vzpomíná gólman, který v létě zamířil na nováčkovský kemp týmu NHL Edmonton Oilers.

„Chtěl jsem odejít do Ameriky. S tím, že jsem zároveň byl v kontaktu s Petrem Jarošem. Domluvili jsme se, že když do nevyjde, šel bych do Jihlavy,“ zmiňuje reprezentačního trenéra brankářů, který působí v Dukle.

„Zaplať pánbůh jsme se dohodli také s vedením Třince a oni mě sem pustili,“ pochvaluje si, že může chytat WSM Ligu za Jihlavu. „Jsem rád, že na sobě můžu pracovat. A rozvíjet se.“

Dopředu ho žene spolupráce s Petrem Jarošem. „Je to opravdu dobrá zkušenost. Protože trenér brankářů je pro gólmany v dnešní době strašně důležitý,“ myslí si. „S ním přijdete na to, že se některé věci dělají jinak. V hodně věcech vám poradí,“ těší ho.

„A není to jen o Petrovi, v Jihlavě je spousta kvalitních trenérů brankářů,“ připomíná Jana Dršatu a svého kolegu Lukáše Sáblíka. „S hráči se tu pracuje trošku jinak, berou se lidsky. Strašně se mi tu líbí.“

Není proto překvapení, že se Dukle už několik let daří vychovávat šikovné gólmany. Po Filipu Novotném (nyní Sparta Praha) a Davidu Rittichovi (Calgary Flames) je nejnovějším jihlavským talentem teprve šestnáctiletý Jakub Škarek.

„Kuba je strašně hodný kluk. Má za sebou už dost úspěchů – na svůj věk,“ chválí svého spoluhráče Svoboda. „Navíc to na něm není vůbec poznat, je stále svůj. A myslím, že když takhle bude pracovat dál, může to dotáhnout fakt daleko.“

Dva mladíci v jihlavském brankovišti k sobě mají blízko. „Myslím si, že je jedno, kdo bude chytat. Jestli já, nebo Kuba. Hlavní je, že budeme vyhrávat,“ přeje si Svoboda. „Hokej je týmový sport. Když se nedaří jednomu gólmanovi, je na tom druhém, aby ho zastoupil. To je důležité. Musíme se proto vzájemně podporovat.“

Zatímco v prvních dvou duelech nové sezony, které Dukla hrála doma s Prostějovem (4:3 v prodloužení) a s Benátkami nad Jizerou (2:3), nastoupil Škarek, ve středečním duelu v Havířově chytal Svoboda. A 31 zásahy pomohl Dukle k vítězství 4:1.

„Pro mě to až tak těžký zápas nebyl. Kluci dobře bránili, od beků až po útočníky. Všichni tahali za jeden provaz. Takže ty střely se dobře chytaly,“ usmívá se. „Po tom, co jsem zažil v Šumperku, to pro mě byla příjemná změna.“