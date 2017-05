ON-LINE: Rusové vedou nad Lotyšskem, Itálie po prohře s Dány sestupuje

Hokej

Dalších 5 fotografií v galerii Ruský útočník Nikita Gusev se snaží prostřelit lotyšského gólmana Ivarse Punenovse. | foto: Reuters

dnes 18:53 15:59

Hokejisté Itálie ve svém posledním zápase na letošním světovém šampionátu prohráli s Dánskem 0:2. Oba góly padly až v samé závěru utkání a znamenaly sestup Italů do nižší divize. To hraje do karet Slovensku, které se tak letos vypadnutí z elitní skupiny bát nemusí. Ve večerním utkání skupiny A v Kolíně hrají Rusové s Lotyši, zápas sledujte od 20:15.

Ruská sborná ztratila od začátku turnaje jediný bod a svou suverenitu chce dokázat také proti Lotyšsku. Vadim Šipačjov a Artěmij Panarin jsou druzí v bodování turnaje, každý posbíral už 10 bodů. Lotyšsko vstoupilo do šampionátu velkolepě a po třech duelech mu patřila první příčka skupiny. Po prohrách se silnými soupeři Švédskem a Spojenými státy ale přišel očekávaný pokles, svěřenci Boba Hartleyho nyní usilují o účast ve vyřazovacích bojích. Rusko - Lotyšsko, on-line reportáž Slabý výkon proti Dánsku vyústil v italský sestup Italové šli do utkání s vědomím, že pouze plný bodový zisk je může zachránit. Přesto k vidění příliš šancí nebylo. O jediný zajímavý moment první třetiny se postaral Madsen, jehož zakončení vytěsnil gólman Andreas Bernard maskou, a puk poté skončil na tyči.

Ve druhé třetině přišly vniveč příležitosti Antona Bernarda a Andergassena, na druhé straně zahrozil Regin. Italové však nadále setrvávali především u snahy o dobrou defenzivu a po 40 minutách hry měli na kontě v utkání o všechno dohromady pouhých 10 střel mezi tyče. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Klíčovou pasáž rozpoutala nevyužitá možnost Poulsena ve 49. minutě. Vzápětí měl Michele Marchetti na holi kýžený gól, který mohl znamenat záchranu Italů, jenže bekhendovou dorážkou ve stoprocentní šanci nechal vyniknout Dahma. Ehlerse pak vychytal díky pohotové lapačce Andreas Bernard. Když se Italové chystali ke hře bez gólmana, necelé tři minuty před koncem zbytečně fauloval Larkin. Jen o 25 vteřin později tečující Storm netrefil mezi tyče, ale přímo na hůl Hardta, který otevřel skóre. „Chtěli jsme všechny ujistit o tom, že naše místo na příštím mistrovství světa je zasloužené. A právě to jsme dnes také udělali,“ poukázal Morten Poulsen na to, že Dánové jakožto pořadatelé šampionátu v příštím roce nemohli z elitní skupiny sestoupit.

Italové pak přesto sáhli k power play a s elitní skupinou se rozloučili tragikomickým kouskem Eggera, jenž upadl nikým neatakován s pukem na holi a z pár metrů poslal kotouč do vlastní opuštěné branky. Gólmanu Dahmovi stačilo k udržení čistého konta 16 zákroků, kapitán Dánů Morten Green se vítezně rozloučil s reprezentačním dresem. „On je možná prvním Dánem, který reprezentoval naši zemi na mezinárodní scéně,ů mrzelo Greenovo loučení Poulsena. „Nikdy jsem nehrál za Dánsko bez Mortena v sestavě. Bude to zvláštní hrát takové turnaje bez něho, protože je obrovskou součástí našeho týmu. Nejen na ledě, ale i mimo něj. Je pro nás takovou otcovskou postavou a bude nám chybět.“

„Snažili jsme se zápas tvrdě odmakat a pokusit se dát gól, který jsme potřebovali, ale to se nestalo,“ uvedl italský forvard Giulio Scandella. „Ve třetí třetině se jako rozdílový ukázal gól v přesilovce. Chtěli jsme s nimi odehrát vyrovnaný zápas. A že jsme ho prohráli až takto v závěru, to není špatné, ale samozřejmě jsme si chtěli vést ještě lépe.“

Dánsko - Itálie 2:0 Zápas jsme sledovali v podrobné reportáži. Branky a nahrávky: 58. Hardt (Storm, Jakobsen), 59. Regin. Rozhodčí: Odinš (Lot.), Fonselius - Suominen (oba Fin.), Ritter (USA). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 5 653. Třetiny: 0:0, 0:0, 2:0. Dánsko: Dahm - N. B. Jensen, J. B. Jensen, M. Lauridsen, Kristensen, Lassen, O. Lauridsen, Bruggisser - Ehlers, Regin, Madsen - Storm, Jakobsen, Hardt - Poulsen, Green, Christensen - Bau Hansen, Aagaard, Russell - od 59. navíc Klarskov Nielsen. Trenér: Jan Karlsson. Itálie: Andreas Bernard - T. Larkin, Zanatta, Hofer, Helfer, Egger, S. Marchetti - Insam, Andergassen, Scandella - Morini, S. Kostner, D. Kostner - Gander, Anton Bernard, Traversa - Lambacher, Goi, M. Marchetti. Trenér: Stephan Mair. SKUPINA A Tým Z V VP PP P S B 1. USA 6 5 0 0 1 26:11 15 2. Rusko 5 4 1 0 0 27:5 14 3. Švédsko 6 4 0 1 1 25:11 13 4. Lotyšsko 5 3 0 0 2 11:9 9 5. Německo 6 2 1 1 2 16:20 9 6. Dánsko 7 1 2 0 4 13:22 7 7. Slovensko 6 0 1 2 3 10:24 4 8. Itálie 7 0 0 1 6 6:32 1