Mrázek: Je dobře, že jsme dostali facku teď. Neřeším, jestli budu chytat

Co myslíte: ukážou teď trenéři na vás, nebo na Pavla Francouze?

To bych neřešil. Čtvrtfinále je o jednom zápase, uvidíme, jak to dopadne. Jsme tady jako jeden tým. Ten, kdo půjde do branky, musí hlavně předvést co nejlepší výkon.

Berete prohru se Švýcarskem jako facku?

Mají dobrý tým, hráli dobře a vytvářeli si šance. V obranném pásmu nám dobře blokovali střely, škoda toho druhého gólu. Zatím se hrálo jenom o druhou pozici v základní skupině. Je dobře, že nám to nevyšlo teď. Musíme se připravit na čtvrtfinále.

Zvládne se český tým probrat? Působili jste ospale.

Problém byl v tom, že nám blokovali většinu střel, byť jsme se neustále snažili o zakončení. V prvních patnácti minutách jsme kvůli tomu měli snad jen jednu střelu, takhle jsme si to nepředstavovali.

Nebylo to poprvé, co jste měli na mistrovství špatný vstup do zápasu. Čím to je?

Je pravda, že nám začátky nejdou, jak bychom si představovali. Neřekl bych, že je to nekoncentrací, protože si to pokaždé před zápasem připomínáme. Jenže pak prvních pět minut stejně nevíme, co se děje. Tohle se ve čtvrtfinále nesmí opakovat.

Prohráli jste, ale dá se ze zápasu vzít něco pozitivního?

Myslím, že se nám povedla hlavně druhá třetina, ve které jsme měli hodně šancí. Jakmile jsme snížili na 1:2, tak jsme Švýcary dokázali párkrát zatlačit. Dobré příležitosti jsme si vypracovali i ve třetí třetině, v tom musíme pokračovat.

A jaké nedostatky musíte kromě špatných začátku ještě odstranit?

Důležité bude zjednodušit hru a hrát zlehka. V zápase proti Rusku nebude prostor na chyby, protože každá bude potrestaná. Musíme to postavit na spolehlivém výkonu do obrany. A hlavně chytit ten začátek, protože když ho nechytneme, tak budeme těžko honit výsledek.