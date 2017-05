Nikdy se nevzdáváme, tohle nás stoprocentně nakopne, zářil Gudas

Ale co ten úvod?

Předvedli jsme přesný opak toho, co jsme si řekli v kabině. Nikdo naštěstí nepanikařil, táhli jsme za jeden provaz a věřili si. V týmu je obrovská vůle. Tohle utkání nás stoprocentně nakopne.

Bylo těžké udržet odhodlání, když jste tak dlouho ztráceli?

Důležité bylo, že jsme se dostávali do šancí, už ve druhé třetině jich tam pár bylo, ale bohužel žádný puk neprošel. Finové všechno zblokovali, hráli výborně v defenzivě. Ve třetí jsme to tam naštěstí dokopali.

Co ten váš gól?

Jo, super. Co vám budu povídat, krásně mi to sedlo. Jsem rád. Ale hlavně, že jsme vyhráli.

Povedl se vám i krásný bodyček.

Jo, ten byl pěkný, možná to kluky zvedlo, kdežto on (Rantanen) byl hořký. Chtěl vystřelit, ale má smůlu.

Negativum je zranění kapitána Voráčka. Je to nenahraditelný hráč?

To tedy je, uvidíme, jak na tom bude. Některá zranění nejdou uspíšit, některá jo. Někdo říkal, že by měl být v pohodě, tak se z toho snad dostane. Čím dřív, tím líp pro nás.

Co říkáte na gólmana Mrázka, který v úvodu opět dvakrát inkasoval?

Měl pešek, protože se to dvakrát odrazilo. Nechci říct, že to byla úplně smůla, Finové tomu šli naproti od začátku. To nám v úvodu chybělo. Ale postupem času jsme byli lepší a lepší a dostávali se do tempa. Musíme si dávat pozor, aby se to neopakovalo. Kdybychom takhle nastoupili proti Kanadě, dostaneme osmičku.