Dobrý výkon, ale pořád máme co vylepšovat, řekl Jandač po Kanadě

Jandač měl z duelu s Kanadou rozporuplné pocity. Na jednu stranu ho potěšilo, že si mužstvo dokázalo vytvořit řadu vyložených brankových příležitostí, na tu druhou naopak mrzelo, jak snadno nechal tým soupeře vstřelit například vedoucí gól.

„Abychom měli šanci uhrát s tak silným rivalem lepší výsledek, tak bychom se museli vyvarovat chyb. Kanada je bohužel dokázala vždycky potrestat.“

Jaké chyby byly největší? Podle reprezentačního trenéra především před prvním a třetím inkasovaným gólem, kdy hráči nebyli dostatečně důrazní na puku a zbytečně ho ztratili. „Anebo nedotáhli souboj.“

Ještě větším problémem byla neschopnost v koncovce, byť Jandač uznal výborný výkon kanadského brankáře Pickarda. „Zároveň ovšem musím říct, že jsme mu to usnadnili, protože jsme mu při střelách neclonili nebo je obránci zblokovali.“

A ač utkání možná vypadalo opticky vyrovnaně, Jandač viděl kvalitu na straně Kanady. „Hrála to, co potřebovala, zápas kontrolovala a my tahali za kratší konec. Můžu mužstvo pochválit za bojovnost, nasazení, ale na lepší výsledek to nestačilo. Pořád je před námi dost práce.“

Co tedy chybělo? Především umění zakončit slibné šance, klid, rozvaha a hokejovost.

To vše by se mělo změnit v dnešním duelu proti Bělorusku, který začíná v 16:15. Češi do něj nastoupí v Pavlem Francouzem v brance, což bylo dopředu naplánované.

Na dopoledním rozbruslení před zápasem nebyl nikdo z hráčů, kteří odpoledne nastoupí. Zúčastnili se ho pouze náhradníci, tedy brankář Dominik Furch, obránci Jan Kolář s Liborem Šulákem a útočníci Tomáš Hyka, Jakub Lev a Dominik Kubalík. Ostatní v té době na hotelu rozebírali na videu duel s Kanadou.

Bělorusko má za sebou také první zápas na šampionátu, v pátek podlehlo Finsku těsně 2:3. Český tým čeká úplně jiné utkání, tentokrát narazí na soupeře s urputnou defenzivou.