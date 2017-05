Na Finy! Už teď se hraje o lepší postavení a šance na medaili

Tenhle zápas bude důležitější, než se na první pohled může zdát. Hraje se v něm totiž o lepší vyhlídky na konečný úspěch.

Pokud Češi uspějí, budou mít větší šanci, že na čtvrtfinále zůstanou v Paříži (hrát tu bude vítěz skupiny a druhý tým). Zároveň v něm narazí na papírově slabšího soupeře: měli by se vyhnout Rusům nebo Švédům. A také se díky tomu mohou v případném semifinále vyhnout Kanadě.

„Každý zápas je důležitý hlavně pro psychiku týmu. Chceme být co nejvýš a když proti Finsku uspějeme, tak si logicky budeme víc věřit do zbylých zápasů. Budeme mít větší klid,“ souhlasí Jaroslav Špaček, člen trenérského štábu v národním týmu.

Pro Česko je pozitivní, že Finy krátce před mistrovstvím porazilo na turnaji v Českých Budějovicích. Ba co víc: hráči si dokázali, že jsou schopni otočit i nepříznivý výsledek 0:2. „I tak jsme proti nim měli problém. Je to o taktice, Finové jsou hodně kvalitní celek,“ říká Špaček.

Severský celek nepatří k hlavním favoritům šampionátu, přesto se s ním musí počítat. Vyniká organizovanou obranou středního pásma, mužstvo hraje disciplinovaně a obranném pásmu pohromadě, takže nedává soupeři příliš prostoru.

Trenér Špaček hovoří o Radko Gudasovi

VIDEO: Špaček: Gudasův úder Girouxe byl nesmysl, pokárali jsme ho

A obrovskou zbraní jsou přesilovky. „Z minima šancí dokážou vytěžit maximum, na to si musíme dát pozor. Ale věřím, že budeme připravení. Velkou výhodou je, že zatímco my máme v neděli volno, Finsko hraje zápas. Vlítneme na ně a snad to zvládneme.“



Trenéři dali mužstvu v neděli poměrně volno, hráči šli na led dobrovolně, a tak největší tahouni - s výjimkou Tomáše Plekance - chyběli. Vzhledem k nabitému hracímu kalendáři je to však pochopitelné. „Tři zápasy ve čtyřech dnech není žádná sranda. Potřebujeme, aby si kluci odpočinuli, vyvětrali hlavu a byli ready. Pak máme dva dny volno,“ říká Špaček.

Žádné procházky po Paříži však v neděli moc nehrozí. Už kvůli tomu, že zde kvůli prezidentským volbám panují přísné bezpečnostní pravidla a český tým dostal doporučení, aby se vyhýbal cestování dopravními prostředky a známým místům v centru města.

„Chceme se držet stranou a radši budeme na hotelu, protože se může stát cokoli. Dneska to na procházky moc není,“ souhlasil asistent trenéra.

Zápas s Finskem začíná v pondělí ve 20:15, národní tým má před ním dopolední rozbruslení, které bude dlouhé, aby se do toho hráči po dni volna dostali. Žádné výrazné změny v sestavě by se neměly konat, v brance by měl nastoupit znovu Petr Mrázek.