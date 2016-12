Zacha dvacítku na šampionátu nakonec neposílí, na soupisce je Budík

O uvolnění devatenáctiletého Zachy, který v této sezoně NHL zaznamenal v 30 zápasech sedm bodů za dvě branky a pět asistencí, se snažilo vedení českého týmu marně. „Tahle varianta padla ve čtvrtek večer, New Jersey nakonec Pavla neuvolní,“ citoval trenéra Jakuba Petra server hokej.cz.

Na minulém šampionátu v Helsinkách posílil českou dvacítku z Bostonu střelec David Pastrňák, šestý hráč draftu z roku 2015 Zacha ale zůstal v kádru Devils. „Víme, že v posledním utkání New Jersey nebyl Pavel v sestavě. My byli s vedením v kontaktu, v podstatě denně výměnou mailů a podobně. Pavel chtěl přijet a hrát, řekl nám to zástupce Devils. Ale klub udělal ve čtvrtek odpoledne rozhodnutí, že Zacha pro mistrovství světa uvolněn nebude,“ doplnil Petr.

Těšil jej zájem Zachy tým posílit. „Bylo to podobné jako loni u Davida Pastrňáka. Jenže tam situace vypadala malinko jinak. Pasta se rozehrával na farmě po zranění,“ dodal kouč české dvacítky.

Češi hned v prvním duelu s Finskem přišli o Kvasničku, který ve středu odcestoval domů spolu Dufkem, u kterého měli Petr s asistenty Jiřím Dopitou a Petrem Svobodou jasno, že se do týmu nevejde. Jako poslední teď opustil tým Kodýtek.

„Na šampionátech se snažíme hrát se sedmi obránci a třinácti útočníky. Letos nás potkalo zranění Kvasničky, který vypadl hned v prvním zápase, i proto jsme se rozhodli dopsat dalšího beka. Je pravda, že jsou tady komerční přestávky, pokud obránci podávají solidní výkony, lze zápas odehrát i na čtyři nebo na pět. Ale nechceme riskovat,“ vysvětlil Petr rozhodnutí.

Budíka nasadí už do dnešního duelu se Švédskem, v kterém Češi budou bojovat o druhé místo ve skupině A. „Není důvod, aby nehrál. Vojta měl určitou herní pauzu, poctivě s námi trénoval. Když jsme měli utkání, každé ráno chodil na led,“ dodal Petr.